Davide Donadei, perché aveva la maglietta insanguinata | Assurdo

L’ex gieffino Davide Donadei ha rivelato perché ha postato sui social delle foto con la maglietta coperta di sangue. Ecco cosa è successo.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è ormai conclusa, ma gli ex concorrenti continuano a far parlare di sé. Dopo lo spiacevole episodio accaduto a Oriana Marzoli durante una serata in discoteca lo scorso sabato, questa volta è il turno di Davide Donadei. Il ventisettenne, infatti, pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram delle foto che lo vedevano indossare una maglietta sporca di sangue.

L’ex vippone si è pentito in fretta di questo gesto e ha eliminato il post quasi subito. Velocemente, ma non abbastanza, dal momento che diversi fan hanno fatto in tempo a vederlo. Il ragazzo si mostrava con una maglietta chiaramente insanguinata e molti si sono preoccupati che gli fosse accaduto qualcosa di brutto, anche se il viso non mostrava segni di lotta o incidenti.

Finalmente, l’influencer ha rivelato la verità dietro queste foto cancellate: si tratterebbe di una questione sentimentale e c’entrerebbe la sua ex ragazza, Chiara.

Davide Donadei, la reazione violenta dopo aver visto l’ex fidanzata

Il 17 aprile Davide Donadei ha chiarito la situazione, sempre tramite i social. Ha spiegato che il sangue era vero, ma che non aveva fatto male a nessuno, se non a se stesso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è esploso dalla rabbia durante una serata in un locale, quando ha visto la sua ex ragazza Chiara baciare un altro uomo poco dopo che aveva baciato anche lui.

Così, ha iniziato a prendere a pugni qualsiasi oggetto gli sia capitato a tiro: ecco come si è fatto male e perché appariva sporco di sangue. E’ stato lo stesso Davide Donadei a confessare tutto tramite delle stories, spiegando la complicata situazione che sta vivendo dopo la rottura.

“Negli ultimi giorni, il rapporto con Chiara stava procedendo bene […] Sabato sera, come quasi ogni sabato, siamo andati a cena con tutti i ragazzi dell’agenzia […] Improvvisamente, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare. Ci siamo baciati… (è stato il mio unico errore). […] Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo dieci minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati! Purtroppo, ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. E’ stata una scena che ho ancora impressa nella mente“.