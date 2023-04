Paura per Lorella Cuccarini, portata subito in ospedale | cosa è successo

Lorella Cuccarini, 57 anni, ha fatto preoccupare i suoi fan per il suo malore in diretta. Ecco cosa è successo.

Energia da vendere. La showgirl romana è tra le più venerate dal pubblico a casa e ha raccontato un episodio ha segnato la sua vita, costringendola ad affrontare gli allenamenti in modo diverso rispetto al passato.

La “mamma Chioccia” più amata ad Amici

Tra i professori più popolari della scuola Amici, Lorella Cuccarini ha da subito accettato l’esperienza di insegnamento, proposto da Maria de Filippi. Lorella ha tanto da offrire: musica, ballo, teatro e esperienza in tv. Sempre al passo con i tempi, la cantante è attaccata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per il suo essere troppo morbida con i suoi alunni, soprannominata dai due come Mamma Chioccia. Durante il suo percorso professionale, però, non sono mancati i momenti ardui da affrontare, come il suo malore in diretta e la corsa in ospedale.

Il retroscena della ballerina: “fui portata in ospedale a causa di un malore in diretta”

La professoressa di Amici oggi sta molto meglio, ma il grande spavento è stato un campanello d’allarme. L’attrice, durante una diretta in tv si è sentita male. L’artista ricordava ancora di essere stato avvolto in un grande attacco di amnesia, poi la corsa in ospedale. Alla Vita in Diretta, la cantante ha raccontato nei dettagli l’accaduto:

“Me la sono vista brutta. Una volta che non mi hanno portato alla presa d’aria. Una persona deve portarmi e l’altra per andarsene, deve portarmi a lasciarmi. Ho invertito questa risata, sono arrivato alla fine, ma in realtà non ricordo. Non ricordo. Non ricordo cosa ho fatto. Sono andato in ospedale per l’esame. Un episodio che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi, ma da quel momento effettuo periodicamente dei controlli per stare più serena.”

Su Sanremo, la Cuccarini si è espressa con tutto l’entusiasmo del mondo. A Verisssimo ha detto che:

“È stata la rivincita delle 50enni. Voglio far passare il messaggio che si può essere ancora belle e prendersi cura di sé anche dopo i 50 anni. […] Mi mancava solo la serata delle cover e dei duetti. Nel 1993 ho fatto la coconduttrice al fianco di Pippo Baudo. Sono tornata nel 1995 come cantante in gara. Ho fatto parte della giuria, ho fatto l’ospite. Mi mancava solo la serata delle cover”.