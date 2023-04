Viso dolcissimo da bambina, oggi è una straordinaria attrice italiana | Ecco di chi si tratta

Chi riconosce questa bambina dal viso dolcissimo? Oggi è una straordinaria attrice italiana molto affermata, in quanto ha dimostrato la sua bravura e il suo talento grazie ai ruoli che ha interpretato. Ecco di chi stiamo parlando.

Questa bellissima bambina dal viso dolcissimo oggi è una straordinaria attrice italiana molto affermata. Grazie alla sua bravura recitativa, con tanto impegno e lavoro è riuscita ad aprirsi un varco nel mondo dello spettacolo, ottenendo un posto in prima fila, che è suo di diritto. L’avete riconosciuta? Ecco di chi stiamo parlando.

È impossibile non riconoscerla, quegli occhioni sono inconfondibili. È proprio grazie a loro e al suo bellissimo sorriso che ha potuto cimentarsi in diversi ruoli, passando da quello comico a quello drammatico, senza deludere mai i suoi fan. L’unica ad essere critica nei suoi confronti è sempre stata sé stessa, non si adagia mai sugli allori ma cerca di migliorarsi continuamente.

Qualche piccolo indizio su di lei

Vogliamo un po’ giocare con voi, vi sveleremo qualche dettaglio su questa bambina misteriosa, oggi una giovane donna di successo. Chi riuscirà ad indovinarne l’identità prima di svelarvi il suo nome? Are you ready? Go!

Dunque questa bella bimba è nata nel 1985 a Catania, attualmente è una bravissima attrice e conduttrice televisiva, ma in passato è stata eletta Miss Italia. Ha dimostrato quasi immediatamente di non essere solo un “bel visino”, ma di avere anche altro da offrire. Grazie alle sue straordinarie doti recitative, ha vinto nel corso degli anni, due Nastri d’argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Tra i tanti suoi lavori l’abbiamo vista in Distretto di polizia, Un passo dal cielo, La dama velata, Metti la nonna in freezer e molti altri ancora. Ha ricevuto molti apprezzamenti quando è diventata una delle ladre più rinomate di sempre, compagna del ladro mascherato per eccellenza.

Buon compleanno a te!

Dopo tutti questi indizi, avete capito di chi stiamo parlando? Questa bella bambina dal viso dolcissimo, oggi divenuta una straordinaria attrice italiana non è altri che la bella Miriam Leone. Avevate indovinato vero? Bravissimi!

Miriam Leone ha compiuto da pochi giorni, precisamente il 14 aprile 2023, 38 anni e con un tenerissimo post si è fatta gli auguri da sola. Ognuno di noi non dovrebbe mai dimenticarsi di quel bambino interiore che ci ha poi ispirato nella vita adulta. Ecco come ha iniziato la Leone questi speciali auguri alla sé stessa degli esordi: “Piccoletta, la tua prima candelina è stata azzurra, per caso, ma non troppo, perché tu non ti soffermi mai sulle etichette (tranne su quelle dei vestiti, anche se hai passato una vita in custom made delle zie, tipo l’abito indossato nella foto qui pubblicata del primo compleanno!)…”.