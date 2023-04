Crollo Gerry Scotti, la batosta è allucinante | Notizia peggiore non poteva esserci

Gerry Scotti ha ricevuto una pessima notizia nelle ultime ore che ha urtato molto la sua spiccata sensibilità

Virginio Scotti, per tutti Gerry, è uno dei conduttori di punta di Mediaset e negli anni ha saputo farsi apprezzare dal pubblico della tv commerciale per la sua simpatia, ma anche per il garbo e la sensibilità con cui, a volte, si è trovato ad affrontare e commentare anche episodi delicati e privati dei suoi concorrenti.

Il volto storico della rete di Berlusconi ha all’attivo la conduzione di moltissimi show di successo, che negli anni il pubblico ha seguito con affezione fino a farlo trionfare negli ascolti.

Ricordiamo il quiz Chi vuol esser milionario, Caduta Libera o la storica Corrida, di cui ha ereditato magistralmente la conduzione dopo il mitico Corrado. E ancora, Striscia la Notizia, opinionista e giudice in Italia’s got Talent con Maria De Filippi e specialista dei guiness dei primati ne Lo Show dei record, con cui allieta nuovamente il prime time di Canale 5.

Ma qualcosa nelle ultime ore deve avere messo a dura prova l’esperienza decennale del conduttore e la sua professionalità, perché sembra che abbia ricevuto una notizia che lo ha inevitabilmente scosso.

Una conduzione impeccabile

Gerry Scotti ha una cifra stilistica ben riconoscibile nella conduzione dei suoi programmi. L’ironia la fa da padrona, ma anche la competenza, la diplomazia e l’eleganza nella dialettica con i suoi concorrenti, che in programmi della tv generalista non guastano, soprattutto perché di fronte al teleschermo ci sono spesso anche dei bambini nella fascia sia pre-serale che serale, strizzando ormai l’occhio al Carosello che li metteva tutti a nanna.

Nella dura lotta agli ascolti, che decretano le performance e gli esiti della proposta televisiva, Gerry Scotti e sempre stato un vincente, ma qualcosa è andato storto.

Il calo de Lo Show dei Record

La messa in onda del programma in onda la domenica su Canale 5 in prima serata non sembra quest’anno un buon posizionamento. Il conduttore sta registrando dall’inizio di questa edizione un calo di ascolti che la scorsa domenica si è fatto ancora più evidente, gettandolo nello sconforto.

Nell’analisi delle performance dei competitor, Rai Uno ha trionfato addirittura con le repliche della fiction La sposa che raggiunge quasi 2.6 milioni di utenti (14.7% di share), mentre drastico è stato il calo di ascolti per Lo show dei Record di Canale Cinque che ha avuto 2.3 milioni di spettatori (15.2%), vale a dire ben 500mila utenti in meno rispetto a domenica scorsa, mantenendo comunque un buon secondo posto nel gradimento degli spettatori. Sicuramente Gerry saprà come giocare la sua carta vincente e non si farà abbattere da questo risultato.