Rai, il tragico annuncio è arrivato: purtroppo se n’è andata per sempre | Lacrime di dolore

Purtroppo se n’è andata per sempre. Dopo il tragico annuncio e le lacrime di dolore, la Rai ha voluto omaggiare una grande donna a modo suo. Durante la puntata di domenica 16 aprile a Unomattina in famiglia, i conduttori Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, hanno dedicato l’apertura alla stilista Mary Quant, morta a 93 anni qualche giorno fa.

La donna, famosa per aver inventato la minigonna, non ha solo creato un indumento, ma ha dato il via ad un movimento femminista senza eguali. Le donne finalmente, uscendo dal pensiero radicale maschilista e patriarcale, hanno fatto capire alla Società che mostrare le gambe in pubblico era segno di orgoglio e non di vergogna. Come ha appunto confermato anche Tiberio Timperi: “Mary Quant era come se volesse dire: indossate la minigonna, guardate che la vita è meravigliosa!”.

La Muccitelli ha aperto la trasmissione citando una frase storica di Mary Quant: “Sono state le ragazze della King’s Road ad inventare la minigonna”. Seguita poi da un commosso Timperi: “Tutta quell’esposizione agli occhi di oggi non fa più effetto, però l’invenzione della minigonna ha rappresentato un momento storico diventando uno dei simboli dell’emancipazione femminile…”.