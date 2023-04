Manila Nazzaro a contatto con i medici: il doloroso annuncio all’improvviso | Ecco le sue condizioni

Manila Nazzaro rilascia un doloroso annuncio dopo il suo stretto contatto con i medici, ecco le sue condizioni. Quando si vive una situazione come la sua è difficile uscire senza il supporto di persone care.

Doloroso annuncio rilasciato all’improvviso da Manila Nazzaro, la quale dopo il suo stretto contatto con i medici fa sapere quali sono oggi le sue condizioni. Provava un forte dolore e solo chi la conosce bene l’ha capito e ha potuto aiutarla, quando hai la fortuna di avere persone al fianco che tengono a te, le cose si superano decisamente meglio.

Manila Nazzaro, ha dovuto rivalutare tutto nella sua vita, in primis la sua storia d’amore durata 6 anni con l’ex calciatore, Lorenzo Amoruso. Avevano grossi progetti assieme, c’è scappata addirittura una proposta di matrimonio, ma poi le cose sono precipitate e la Nazzaro ha dovuto prendere una decisione molto dolorosa.

Manila Nazzaro: da Miss Italia a conduttrice

Manila Nazzaro è la nota attrice teatrale, conduttrice televisiva e radiofonica, nonché ex Miss Italia eletta nel 1999, nata il 10 ottobre 1977 a Foggia. La Nazzaro spazia molto per quanto riguarda il suo lavoro in quanto si è cimentata come attrice in diverse opere teatrali nel corso degli anni, come per esempio Casa di bambola di Henrik Ibsen, Tre sorelle di Anton Čechov, Bed and Breakfast di Guido Polto e Claudia Poggiani e così via.

Inoltre si destreggia tra il suo ruolo di conduttrice radiofonica, gestendo diverse rubriche nel corso della settimana e quello di conduttrice televisiva per programmi quali Quelli che il calcio, Mezzogiorno in famiglia, E la chiamano estate, ecc. Ha partecipato in versione di concorrente al Grande Fratello Vip e a Temptation Island.

Manila Nazzaro è stata sposata per 12 anni con l’ex calciatore, Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli e in seguito è stata fidanzata per sei anni con l’ex calciatore, Lorenzo Amoruso. I due nonostante avessero parlato anche di matrimonio, purtroppo si sono lasciati da poche settimane, in quanto pare che il loro sentimento sia giunto al capolinea.

Il dolore di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha rilasciato tramite social un annuncio doloroso, in quanto la donna non si sentiva più bene con sé stessa, non si riconosceva più allo specchio e grazie all’aiuto di una sua cara amica che le ha consigliato un bravo medico, la Nazzaro è ora rinata. Tutta questa storia non riguarda la sua patologia conclamata, cioè il morbo di Basedow, ma il suo malcontento per via del suo aspetto fisico.

La Nazzaro è ricorsa alle cure di un bravo chirurgo plastico che l’ha capita e le ha ridato la gioia di vivere, ecco un piccolo estratto delle sue parole: “Ci sono momenti più difficili e complicati degli altri, momenti in cui ti guardi allo specchio, stai male e non ti riconosci. Spesso accadono mille cose difficili e tutte assieme. In quei momenti avere qualcuno accanto che ti guarda, ti sorride e continua a trovarti bella è una fortuna…”.