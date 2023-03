Il principe Harry torna per l’udienza finale a Londra

Il principe Harry è tornato a Londra per l’udienza finale durata quattro giorni, per portare avanti la sua denuncia nei confronti di un noto tabloid, denunciato da Harry e gli altri per hacking telefonico.

Non si placa l’ira del principe Harry nei confronti della stampa inglese, sua acerrima nemica fin dai tempi della morte di sua mamma, Lady Diana. Del tutto inaspettatamente, qualche giorno fa il duca di Sussex è tornato a Londra per presenziare all’udienza finale nei confronti di un noto tabloid inglese, in quanto colpevole, a detta di Harry e degli altri che hanno sporto denuncia, di reati quali hacking telefonico nei suoi confronti.

La causa contro l’Associated Newspapers che pubblica per i tabloid Daily Mail e Mail on Sunday, è stata richiesta dal principe Harry, da Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost, i quali hanno sempre sostenuto che i tabloid hanno riportato informazioni sensibili nei loro confronti, violando totalmente la loro privacy.

La denuncia emessa dai volti noti

Alcuni dei fatti che sono stati contestati dal principe Harry, da Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost risalirebbero addirittura al 1993. In pratica i volti noti hanno denunciato Associated Newspapers, la quale avrebbe ottenuto in maniera illecita e poi riportato all’interno dei loro tabloid, il Daily Mail e il Mail on Sunday, delle informazioni riservate dei nomi coinvolti, violando totalmente la privacy degli stessi.

Tutti i soggetti coinvolti nella parte civile, hanno denunciato i tabloid sostenendo di aver praticato nei loro confronti hacking telefonico, posizionamento di microspie nelle loro automobili, nonché di aver effettuato intercettazioni illegali nei pressi delle loro abitazioni, di aver registrato telefonate private e infine di aver pagato degli agenti di polizia corrotti, per ottenere informazioni nei loro confronti da riportare poi nei loro vari scoop.

La nuova accusa di Harry

L’udienza finale contro l’Associated Newspapers, ha riportato a Londra il principe Harry, il quale insieme a Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost, continuano a dare battaglia per ottenere un risarcimento nei loro confronti vista la violazione della privacy che a detta loro hanno subito nel corso degli anni.

Per il momento “i giochi” non sono ancora conclusi in quanto per parte sua i responsabili dei tabloid sostengono la loro innocenza e inoltre visto gli anni passati, a detta loro i reati dovrebbero essere archiviati in quanto il periodo di prescrizione di sei anni è finito da parecchio. Non si sa ancora cosa deciderà il giudice in merito, quello che è certo è che il principe Harry ha sostenuto che a Palazzo tutti sapevano che il suo telefono era stato hackerato dai media e nessuno ha fatto niente per impedirlo.

Harry si è dichiarato stufo della stampa inglese e non intende più seguire il motto che tanto piaceva a sua nonna, la Regina Elisabetta: “Never complain never explain“. Il principe vuole ottenere giustizia non solo per lui ma anche per sua moglie Meghan e i suoi figli, i quali sono stati “invasi” dalla critica dei media.