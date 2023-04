Romina Carrisi pagata dai contribuenti? “Non è colpa mia” e parte lo sfogo

La figlia di Albano e Romina Power si sfoga su twitter contro gli autori di Oggi è un altro giorno. Ecco cosa è successo.

Romina Carrisi, figlia della celebre coppia formata dal cantante Albano e Romina Power, si è sfogata sul web contro gli autori del programma condotto da Serena Bortone e in onda su Rai 1, Oggi è un altro giorno. Il programma è nato con lo scopo di analizzare lui e ombre del Paese e la sua ripartenza dopo i terribili mesi di pandemia a causa del Covid-19: infatti nasce proprio nel 2020 a Roma per cercare di creare un talk show, nel quale si alternano interviste e personaggi di attualità famosi, protagonisti del mondo dello spettacolo, per discutere delle notizie di ogni giorno sullo stato del paese.

All’interno del programma, Romina Carrisi ricorprirebbe il ruolo di uno dei personaggi che presenziano nel saloto di Oggi è un altro giorno. Nell’ultimo periodo però, il suo ruolo di opinionista ha preso dei connotati ben diversi che non sono andati già alla presentatrice. Ecco cosa è successo.

Romina Carrisi vs Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi, recentemente si è fatta sentire a causa di delle frecciatine buttate sui social contro gli autori del programma di Rai 1, Oggi è un altro giorno.

Approfittando di un tweet polemico che le era stato indirizzato da uno spettatore del programma, Romina Carrisi Power ha risposto con una, nemmeno poco velata, critica agli autori. Lei che nel programma partecipa in qualità di ospite fisso, passa spesso inosservata e il suo numero esiguo di interventi che le sono stati concessi inizia a starle stretto, tanto da manifestare questo suo malcontento sui social.

Al tweet di questo spettatore che cito: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?” lei si è fatta sentire replicando con: “Sono perfettamente d’accordo con te.”.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

UN messaggio conciso e sufficente a far capire il suo pensiero a proprosito del suo lavoro. Probabilmente la donna ha presentato più volte delle lamentele agli autori che probabilmente hanno ignorato. Chissà se questa volta Romina Carrisi Power riuscirà ad averla vinta.