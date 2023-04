Mercy: il trailer del film con Leah Gibson, Jonathan Rhys Meyers e Jon Voight

Paramount ha appena diffuso il trailer ufficiale di Mercy, nuovo thriller con Leah Gibson, Jonathan Rhys Meyers e Jon Voight.

Il 19 maggio 2023 uscirà al cinema Mercy, nuovo thriller con protagonisti i tre divi di Hollywood Leah Gibson, Jonathan Rhys Meyers e Jon Voight. I primi due sono noti specialmente per le serie tv a cui hanno lavorato, Jessica Jones la prima, e Vikings e I Tudors il secondo. Jon Voight, invece, è nel cuore del pubblico da tanti anni, dai tempi di Tornando a casa (Coming Home in originale), film del 1978 ambientato dopo la guerra in Vietnam e di Mission Impossible, al fianco di Tom Cruise.

I tre attori si sono messi alla prova con un progetto completamente nuovo. La trama ufficiale del film recita: “Una dottoressa militare si ritrova coinvolta in una mortale battaglia quando la mafia irlandese prende il controllo dell’ospedale in cui lavora. Quando suo figlio viene preso in ostaggio, è costretta a fare affidamento sul suo passato di guerra e sulle sue abilità letali dopo aver capito che non è rimasto nessuno che possa salvare la situazione tranne lei“.

La pellicola, quindi, promette numerose scene d’azione e drammatiche. Ma scopriamo di più.

Mercy, Leah Gibson sarà una dottoressa militare in lotta contro la mafia

Il trailer di Mercy è appena stato rilasciato, ma il film arriverà nelle sale solo il 19 maggio e sarà poi disponibile in streaming a partire dal 2 giugno. Qui Leah Gibson sarà Michelle, una dottoressa e madre disperata, disposta a tutto pur di salvare suo figlio. Mentre sta lavorando, infatti, il boss mafioso Patrick – interpretato da Jon Voight – blocca tutto l’ospedale, prendendo in ostaggio chiunque si trovi al suo interno, tra cui il bambino della donna.

Il suo scopo è quello di ritrovare il figlio minore Ryan (interpretato da Anthony Konechhny), che è stato catturato dall’FBI, ma che lui crede ferito. A condurre le ricerche insieme al capo criminale, c’è il suo primogenito Sean, interpretato da Jonathan Rhys Meyers. A questo punto, Michelle decide di reagire e rispolverare il suo passato da guerriera: per tanti anni, infatti, ha lavorato nell’esercito ed è stata addestrata ad affrontare situazioni del genere. Una guerra tra due genitori, diversissimi tra di loro, ma con un obiettivo comune: salvare la propria famiglia.

Leah Gibson sarà la protagonista assoluta: sicuramente i fan saranno felici di vederla in un ruolo completamente nuovo, dopo Batwoman, Joe Pickett e Manifest. Il resto del cast sarà composto da Sebastien Roberts, Anthony Konechny, Patrick Roccas e Anthony Bolognese. Il film sarà prodotto da Paramount.