Netflix, recap della serie Manifest: dove eravamo rimasti

Manifest 4: da dove riparte l’ultima stagione? La trama

Un flashback: la quarta stagione si apre con un salto temporale. Due anni dopo l’omicidio violento di Grace per mano di Angelina, la famiglia Stone è distrutta. Nel mentre, il personaggio di Ben continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Lo stesso Ben si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela. Mentre la data di morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con disperazione un modo per poter sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal che sconvolge tutto ciò che sanno del volo 828 e che permetterà di scoprire il segreto delle chiamate…

Le risposte alle domande più scottanti

Ma queste chiamate famose dopo l’incidente, da dove arrivano? Il tarlo degli appassionati di Manifest vogliono saperlo, così come il mistero della scomparsa dell’aereo. Rake svela in anteprima che non scopriremo esattamente che fine abbia fatto l’aereo che “potrebbe non essere l’ultima volta che lo vediamo”.

Risposte arriveranno alle domande su dove sia finito il personaggio di Cal, riapparso 5 anni più vecchio nel finale della scorsa stagione… E dove è stato il capitano Daly? L’ultimo episodio racconterà i fatti del fatidico giorno del 2 giugno 2024. E poi scopriremo finalmente da dove arrivano le chiamate? “Lasceremo la cosa interpretabile, ma penso che il pubblico sarà in grado di trarre una conclusione soddisfacente“, hanno detto dalla produzione. Non ci resta che armarci di telecomando e di far partire la maratona su Netflix!