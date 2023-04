Blade: Mia Goth entra nel cast del film

L’attrice farà parte dell’atteso film Marvel in uscita nel 2024.

Mia Goth entra ufficialmente nel cast di Blade al fianco di Mahershala Ali.

Tra più di un anno, per la precisione il prossimo 6 settembre del 2024, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche l’attesissimo Blade, reboot dei Marvel Studios con protagonista nei panni del noto cacciatore di vampiri Mahershala Ali. Per quanto riguarda il cast, è di pochissime ore la notizia riguardante l’ingresso all’interno del progetto anche da parte dell’attrice Mia Goth.

Mia Goth nel cast di Blade

Come rivelato anche da Deadline, il cast di Blade si arricchisce con la presenza dell’attrice e modella britannica di origini canadesi e brasiliane Mia Goth. Dopo aver recitato in Nymphomaniac di Lars von Trier del 2013, la Goth ha preso parte alla versione di Suspiria del 2018 di Luca Guadagnino. Da segnalare anche il ruolo di protagonista nell’horror X: A Sexy Horror Story e nel suo prequel Pearl oltre che in MaXXXine, film al momento in produzione e che chiuderà la trilogia della casa A24 diretta dal regista Ti West.

Tornando a Blade, ancora non è noto però il ruolo specifico che verrà ricoperto da Mia Goth, che in questo periodo si ritroverebbe in trattativa anche con Guillermo del Toro per poter far parte del suo prossimo film di Frankenstein.

Il reboot dei Marvel Studios

Protagonista di Blade, uno dei personaggi introdotti nel corso di questa nuova Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, sarà per l’appunto Mahershala Ali, vincitore di ben due Premi Oscar entrambi per il migliore attore non protagonista nel 2017 per Moonlight e nel 2019 per Green Book oltre che di un Golden Globe sempre per il film con protagonista Viggo Mortensen. Tra i tanti altri ruoli importanti della sua carriera sono poi da ricordare anche quelli in Il curioso caso di Benjamin Button e in Hunger Games – Il Canto della Rivolta Parte 1 e 2.

La regia della pellicola è invece stata affidata a Yann Demange, regista francese che ha diretto ’71 nel 2014 e Cocaine – La vera storia di White Boy Rick nel 2018. Inoltre è da segnalare, tra i suoi lavori, anche la direzione del primo episodio della serie televisiva statunitense Lovecraft Country – La terra dei demoni trasmessa nel 2020 su HBO.

La sceneggiatura viene curata da Michael Starrbury, che ha lavorato di recente a When They See Us e che prenderà spunto da una base creata da Beau DeMayo, che ha invece sceneggiato alcuni episodi della serie sempre dei Marvel Studios Moon Knight. Riguardo infine alle riprese del nuovissimo film della Marvel, queste si terranno nel prossimo mese di giugno nella città di Atlanta.