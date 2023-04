Sebastian Stan e Maria Bakalova protagonisti di una nuova spy comedy

I due attori pronti a vestire i panni dei protagonisti in una nuova commedia.

Stan e Bakalova membri principali del cast della spy comedy diretta da Paul Feig. Sebastian Stan e Maria Bakalova rivestiranno il ruolo degli attori protagonisti in una nuovissima spy comedy al momento già in sviluppo per Paramount e che verrà diretta dal regista Paul Feig.

La nuova commedia con Stan e Bakalova

Una nuova commedia incentrata sul mondo delle spie. Questo è il progetto cui prenderanno parte insieme Sebastian Stan e Maria Bakalova.

Sebastian Stan, attore di origine rumena e naturalizzato statunitense, è diventato celebre a livello mondiale grazie al suo noto ruolo di Bucky Barnes all’interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver preso parte a Il Cigno Nero di Darren Aronofsky del 2010 con Natalie Portman, Stan fa il suo ingresso nell’MCU con Captain America – Il Primo Vendicatore, pellicola del 2011 di Joe Johnston e quinto film in assoluto del Marvel Cinematic Universe. Molto più importante sarà però Captain America – The Winter Soldier, che vede l’attore rivestire il ruolo di antagonista principale di Steve Rogers (Chris Evans) nei panni del Soldato d’Inverno.

Da qui, insieme a tutte le altre partecipazioni a tanti altri film dell’MCU come Captain America: Civil War e Black Panther Stan reciterà in altre importanti pellicole come Sopravvissuto – The Martian di Ridley Scott o anche Tonya di Craig Gillespie prima di tornare nelle vesti di Bucky Barnes negli iconici Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Maria Bakalova, attrice bulgara classe 1996, è salita invece alla ribalta negli ultimi anni grazie anche e soprattutto al suo ruolo in Borat – Seguito di film cinema, film del 2020 di Jason Woliner valsole tra l’altro una candidatura a miglior attrice non protagonista ai Premi Oscar del 2021.

Paul Feig regista della spy comedy

La nuova commedia in programma non ha ancora un proprio titolo ufficiale, con il ruolo di produttore esecutivo che potrebbe spettare anche allo stesso Sebastian Stan.

Di sicuro, ad occuparsi della regia ci sarà Paul Feig. Quest’ultimo è noto nelle vesti di regista principalmente per la direzione di film come Io sono David del 2003, Le amiche della sposa del 2011 e Corpi da reato del 2013. In seguito Feig è stato regista anche della commedia d’azione Spy del 2015 con protagonista Melissa McCarthy, del Ghostbusters interamente al femminile del 2016 ancora con la McCarthy e infine di L’accademia del bene e del male del 2022.

Per quanto riguarda invece la trama di questa commedia, con la sceneggiatura che verrà scritta da Jenny Bicks, dovrebbe essere basata su un agente fallito i cui improbabili piani si trovano all’improvviso e inaspettatamente ad avere successo.