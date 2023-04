Addio Barbara D’Urso, la triste notizia lascia tutti sgomenti | Purtroppo sembra finita

Purtroppo sembra finita, la triste notizia lascia tutti sgomenti e senza parole. Ancora non ci credono che questo possa essere un addio a Barbara D’Urso, la madrina del “caffeuccio”, potrebbe lasciarci per sempre?

Addio a Barbara D’Urso, purtroppo sembra finita, non ci sarebbe nessuna possibilità di cambiare il destino, la triste notizia lascia tutti sgomenti. Mai avremmo pensato di dover dare questa terribile comunicazione, ma a volte, del tutto inaspettatamente, i fatti prendono “una piega” diversa da quella che pensavamo.

Barbara D’Urso è la nota conduttrice televisiva e attrice italiana, nata a Napoli, il 7 maggio 1957. Nonostante i suoi 65 anni, la D’Urso non ci pensa proprio ad andare in pensione, si sente ancora giovane e forte come una ragazzina e quindi continua a lavorare nel modo che più le aggrada, anche se a volte questo suo atteggiamento ha generato parecchi commenti negativi.

La D’Urso o la ami o la odi

Carmelina, ridendo e scherzando, conduce il suo Pomeriggio Cinque dal 2008, portando a casa Mediaset sempre una grossa “fetta” di ascolti. Come dicono in molti, la D’Urso o la ami o la odi, non ci sono mezze misure. Metà italiani la seguono da sempre, l’altra metà quando la vede cambia canale. Nel suo programma, tratta sempre varie tematiche, dai fatti di cronaca alle storie più leggere, sempre con il sorriso e con quel modo di approcciarsi alla gente, che li fa sentire a casa.

Di recente, dopo i fatti avvenuti tra Lucio Presta e Heather Parisi, l’uomo è tornato al centro della scena per via della sua lunga chiacchierata con la sua amica/nemica Barbara D’Urso. Tra i due c’è sempre stata una forte amicizia, poi quel litigio per futili motivi che li ha tenuti distanti per 25 anni. Adesso, pare grazie all’intervento di un amico comune, “un certo” Flavio Briatore, i due si sono incontrati e hanno sepolto l’ascia di guerra.

Hanno parlato, si sono chiariti e dopo aver trovato il perdono reciproco, sono pronti a collaborare insieme. Ecco cosa ha dichiarato la D’Urso: “Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato per ore e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente per capire perché per 25 anni siamo stati nemici sapendo la stima reciproca che avevamo l’uno per l’altro. Io avevo fatto qualcosa che gli era dispiaciuto. Lui è stato feroce con me e lo ha anche ammesso, Io sono una che perdona, perdonerei tutti quelli che mi hanno massacrato finora. Così lui ha perdonato me e io ho perdonato lui, e ora iniziamo un percorso professionale insieme…”.

L’addio definitivo di Barbara D’Urso?

Addio a Barbara D’Urso? La triste notizia ha lasciato tutti sgomenti, le voci che circolano da un po’ di tempo fanno presagire che ormai è tutto finito? Ultimamente si fanno pesanti le allusioni che vedrebbero Barbara D’Urso dire addio per sempre a Mediaset e passare definitivamente alla concorrenza, cioè in casa Rai. I fan sono distrutti, in quanto non sono pronti a non vedere più la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, andare via per sempre.

Durante una recente intervista, Barbarella avrebbe alimentato ancora di più questi rumors, in quanto non avrebbe né confermato né smentito questo suo cambio di rotta. Ecco cosa ha dichiarato in merito: “Con me tutto può sempre accadere, sono la donna delle sorprese”. Non ci resta quindi che seguire l’evolversi del palinsesto.