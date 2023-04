Il trailer e la data di uscita della serie animata “Gremlins”

Gremlins, la serie animata che si basa sull’omonimo film, finalmente dopo tanto ha una data di messa in onda. Ecco il trailer che mostra un’anteprima di quello che vedremo prossimamente.

La serie animata, Gremlins, finalmente ha preso forma, come si può vedere dal trailer rilasciato. Inoltre è stata confermata la data di quando inizierà ufficialmente e su quale emittente verrà trasmessa. La grafica è veramente impressionante, sicuramente farà appassionare un pubblico molto ampio.

Basato sugli omonimi film cult del genere horror, Gremlins riproduce la storia di quei particolari animaletti che non possiamo sicuramente considerare da compagnia. Come potrete vedere dal trailer, le fattezze del gremlin sono state mantenute tali e quali a quelle del film. Fateci sapere cosa ne pensate, ovviamente ricordatevi di guardare il trailer dopo mezzanotte!

La trama ufficiale di Gremlins

Gremlins è la serie tv animata, intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai, che si basa sugli omonimi film della serie horror che hanno dato il via alla storia negli anni ’80. Questa storia viene considerata una sorta di prequel dei film, verranno svelati dei dettagli in più. Ecco cosa dice la trama ufficiale di Gremlins: Secrets of the Mogwai:

“GREMLINS: SECRETS OF THE MOGWAI riporta gli spettatori nella Shanghai del 1920, dove la famiglia Wing incontra per la prima volta il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Sam Wing (futuro proprietario del negozio Mr. Wing nel film “Gremlins” del 1984) accetta il pericoloso compito di portare Gizmo a casa e intraprende un viaggio attraverso la campagna cinese. Sam e Gizmo sono raggiunti da un ladro di strada adolescente di nome Elle, e insieme incontrano – e talvolta combattono – mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Lungo la loro ricerca, sono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di malvagi Gremlins”.

Cosa sappiamo di Gremlins, la serie animata?

La serie animata Gremlins, intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai, debutterà sulla piattaforma streaming di Warner Bros Discovery, Max, il 23 maggio 2023. Ecco rilasciato anche il trailer della serie, la quale va considerata come un prequel dei film cult dell’horror di quegli anni. Per chi non se li ricordasse, i “mostriciattoli” protagonisti della storia sono belli, buoni e cari finché i loro proprietari non si dimenticano le tre regole principali: mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, non bagnarli mai e tenerli sempre lontani dalla luce intensa.

Gremlins: Secrets of the Mogwai, prodotta da Steven Spielberg, Joe Dante e Tze Chun vedrà nel suo cast Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Matthew Rhys, Izaac Wang, AJ LoCascio, Gabrielle Nevaeh Greene e altri ancora. Inoltre farà la sua apparizione nella storia anche Zach Galligan, protagonista dei film originali dei Gremlin.