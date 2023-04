The Muppets Mayhem: il trailer della nuova serie tv

I Muppets non stancano mai e sono pronti a tornare con una nuova serie: ecco tutto che sappiamo su The Muppets Mayhem, presto su Disney+.

Disney è sempre alla ricerca di nuovi progetti, ma non esita a rilanciare i franchise che hanno riscosso più successo. Per questo, ha annunciato una nuova serie tv sui Muppet, i famosissimi pupazzetti ideati da Jim Henson negli anni ’50 e diventati famosissimi in tutto il mondo – ma in particolare in America – grazie alla propria serie televisiva e ai film che sono stati prodotti.

Per questo, sulla nota piattaforma di streaming sarà presto disponibile una nuova serie dedicata a queste marionette colorate diventate ormai celebri anche in Italia. Si tratta della quarta dal 2015, dopo I Muppet e Muppet Babies ed Ecco i Muppet. Queste ultime due – iniziate rispettivamente nel 2018 e nel 2020 – sono ancora in corso.

Presto uscirà anche The Muppets Mayhem. La trama questa volta sarà leggermente diversa dal solito e si concentrerà su un viaggio che la band di animaletti di peluche affronterà per arrivare a incidere il proprio album.

The Muppets Mayhem, quando esce su Disney+

Disney+ ha da poco rilasciato il trailer The Muppets Mayhem, che dichiara che la serie sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 10 maggio. Al timone del progetto ci sono il regista Adam Goldberg (noto soprattutto per I Goldbergs, la serie tv che ha scritto e girato sulla sua infanzia e sulla sua famiglia, ambientata negli anni ’80), Bill Barretta e Jeff Yorkers, veterani dell’universo Muppet. Qui il trailer.

La trama si focalizzerà sulla The Electric Mayhem Band, che dovrà partire per un lungo viaggio al fine di registrare finalmente il proprio disco d’esordio. Le aspiranti rock star riceveranno l’aiuto di Nora, che dovrà fare di tutto affinché la situazione si concluda per il meglio. Grazie alla sua collaborazione, quindi, la band dovrà cercare di affermarsi nel panorama musicale e scalare le classifiche.

La band si esibirà sul genere rock e sarà composta da numerosi personaggi diversi: Mr. Denti, il frontman e tastierista, Floyd Pepper al basso, Janice alla chitarra, Zoot al sassofono, Lips alla tromba e Animal alla batteria. Rispettivamente saranno doppiati in originale da Bill Barretta, Matt Vogel, Dave Goelz, Steve Whitmire, ed Eric Jacobson.