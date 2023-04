Last Voyage of the Demeter: il trailer dell’attesissimo thriller horror

È arrivato il trailer del nuovo thriller horror prossimamente al cinema, Last Voyage of the Demeter, basato sul terrificante capitolo del Dracula di Bram Stoker. Siete pronti a salire su questa nave di morte e desolazione?

Last Voyage of the Demeter è il nuovo thriller horror tanto atteso di questo 2023. Finalmente è uscito anche il trailer che svelerà qualche dettaglio in più agli spettatori. La storia si basa su uno dei capitoli più agghiaccianti e terrificanti del Dracula di Bram Stoker che tutti abbiamo visto almeno una volta.

“Tutti a bordo” questo si è sentito dire l’equipaggio della Demeter prima di affrontare il loro ultimo e terribile viaggio su quella nave carica di morte e desolazione. Uno spietato passeggero avrebbe messo fine alle loro vite in un modo molto particolare, d’altronde la sopravvivenza è tutto!

Last Voyage of the Demeter: la sinossi ufficiale

Il nuovo film thriller-horror di André Øvredal, Last Voyage of the Demeter, realizzato grazie alla sceneggiatura di Zak Olkewicz, Bragi Schut e Stefan Ruzowitzky, si basa su uno dei capitoli più terrificanti del romanzo/film Dracula di Bram Stoker. Il film si concentra sul viaggio sanguinolento del principe Vlad, il quale partito dalla Transilvania, cerca di raggiungere la sua nuova amata, Mina, su quella famosa nave che lo condurrà da lei a Londra.

Ecco cosa dice la sinossi ufficiale del film, Last Voyage of the Demeter.

“Il capitolo racconta la storia della goletta russa Demeter, noleggiata per trasportare un carico privato – ventiquattro casse di legno non contrassegnate – dalla Carpazia a Londra. Il film racconterà gli strani eventi che colpirono quell’equipaggio maledetto nel tentativo di sopravvivere al viaggio, tormentato ogni notte da una terrificante presenza a bordo della nave. Quando finalmente arrivò vicino al porto di Whitby, era solo un relitto. Dell’equipaggio non c’era traccia”.

Il trailer di Last Voyage of the Demeter

Last Voyage of the Demeter, è atteso nelle sale cinematografiche per l’11 agosto 2023, dove finalmente i fan del Conte Dracula, potranno conoscere i fatti terribili avvenuti sulla nave del terrore. Nel cast del nuovo horror spiccano nomi di rilievo come per esempio Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff e Javier Botet.

In attesa di vedere il nuovo thriller-horror, Last Voyage of the Demeter, ci dobbiamo “accontentare” del nuovo trailer appena rilasciato, il quale svela qualche indizio in più di quello che vedremo l’11 agosto al cinema. Questo film si dovrà scontrare con l’uscita nello stesso mese dei film avversari, Gran Turismo, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Meg 2 e Blue Beetle…chi vincerà?