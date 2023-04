Aida Yespica su OnlyFans: quanto costa l’abbonamento al suo profilo

L’attrice e modella ha annunciato di aver creato un proprio profilo sul social a pagamento.

Aida Yespica ha preso la decisione di iscriversi al social OnlyFans: ecco quanto costa l’abbonamento al suo profilo. Nel corso dell’ultimo periodo sempre più celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di effettuare l’iscrizione al sempre più noto social a pagamento di OnlyFans. Un metodo, questo, per poter guadagnare del denaro in cambio di contenuti, e che ultimamente hanno deciso di provare diversi vip come Elena Morali o Antonella Mosetti.

All’ormai nutrita schiera di star che hanno deciso di provare OnlyFans si è adesso aggiunta anche Aida Yespica, che dopo aver partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip del 2017 ha iniziato ad essere sempre più presente in ambito social network.

Aida Yespica: l’annuncio dell’apertura del profilo su OnlyFans

Già attivissima come detto sui social nel corso degli ultimi anni, Aida Yespica ha deciso di ampliare ulteriormente la schiera dei suoi seguaci aprendo un proprio profilo personale anche su OnlyFans, social che permette la condivisione di contenuti per adulti ma non solo. Ad annunciarlo è stata la stessa diretta interessata tramite un proprio post pubblicato su Instagram: una foto in intimo accompagnata dalla didascalia “Ops…scommessa persa, ci vediamo nell’altro social“.

Nelle sue storie condivise sempre su Instagram, la Yespica ha poi tenuto a spiegare le motivazioni alla base della sua decisione: “C’è così tanto di me che non condivido da nessun’altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di poter condividere la mia vita privata con voi“. La venezuelana si sarebbe dunque decisa ad iscriversi su OnlyFans allo scopo di poter instaurare una maggiore vicinanza con tutti i suoi follower.

Ecco di seguito il post Instagram di Aida Yespica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

OnlyFans: il prezzo dell’abbonamento al profilo di Aida Yespica

Inutile dire che l’annuncio da parte di Aida Yespica ha finito con il scatenare reazioni di diverso tipo.

Da una parte ci sono stati i tanti suoi seguaci che hanno immediatamente mostrato il proprio entusiasmo manifestando fin da subito l’intenzione di effettuare l’abbonamento al profilo della modella. Dall’altro c’è stato però anche chi ha criticato la Yespica, non solo per il prezzo eccessivo dell’abbonamento al profilo ma anche affermando che una celebrità non dovrebbe essere iscritta a questo tipo di social, usato spesso e volentieri per l’appunto per la pubblicazione di foto non certamente adatte a un pubblico di minori.

Una tipologia di contenuti in cui si potrà lanciare probabilmente anche Aida Yespica, che secondo tanti altri avrebbe preso tale decisione per evitare di finire totalmente nel dimenticatoio guadagnando qualcosa con l’ausilio di semplici foto: il prezzo dell’abbonamento al profilo della modella sarebbe di ben 25 dollari al mese.