Colpo di scena Al Bano: storia in frantumi e addio Loredana | Ecco cosa è successo

Al Bano deve aver combinato qualcosa di serio per scatenare la gelosia di Loredana Lecciso, tanto che la compagna ha fatto “baracca e burattini” e lo ha lasciato su due piedi.

Cosa sarà successo tra Al Bano e Loredana Lecciso tanto da ritornare all’attenzione del gossip nostrano? Di mezzo c’è sempre lei: Romina. L’ombra del passato – e che passato – di Al Bano con l’ex moglie Romina Power sembra riafforare nonostante gli anni, altri partner e altre vite.

Il focus della diatriba tra i due pugliesi sarebbe una “scivolata” presa da Al Bano nel corso di alcune dichiarazioni relative al suo matrimonio con la Power. Il cantante avrebbe fatto riferimento ad un rapporto durato 35 anni, ma la matematica forse non è il suo forte visto che i due si sono separati nel ’99 e quindi in totale gli anni passati assieme sarebbero 32.

La cosa non è sfuggita all’attentissima Lecciso che non ha pensato neanche per un attimo di attribuire la defiance ad una generalizzazione, diciamo così, ad un arrotondamento per eccesso, oppure perché no, semplicemente ad un deficit di memoria. Nulla. Tutto il silenzio degli anni passati, in cui la coppia sembrava aver ritrovato serenità e pace, buttato all’aria da tre misere unità in più, che hanno gettato la Lecciso nel dubbio di un tradimento e nello sconforto.

Il triangolo no…

Power, Al Bano e Lecciso di nuovo quindi al centro del gossip, ma chi più sembra aver accusato il colpo è chiaramente Loredana, da sempre nel ruolo della “seconda” dopo l’intramontabile Romina.

Ma stavolta la giornalista non ci sta e reagisce d’impulso, mollando il compagno Al Bano in quel di Cellino San Marco per schiarirsi le idee. Del resto come biasimarla di fronte alle parole che il cantante usa ancora per l’ex moglie, come di recente a Le Belve: “Ci siamo conosciuti sul set di Nel Sole. È stata una storia bellissima. Abbiamo costruito una splendida famiglia e la difendo. Poi è arrivato il temporale e l’abbiamo sopportato. Non c’è stato nessun atto di furbizia nello sceglierla, volevo ripetere ciò che i miei genitori avevano fatto. Erano sempre insieme, un esempio straordinario. L’ho portato avanti finché abbiamo potuto.[…] C’è stato un grande amore, poi è finita. Ora ci vediamo poco, se ci chiamano lavoriamo insieme. Il rispetto è il migliore seme di un rapporto”.

Storia finita?

Secondo quanto riportato da Nuovo TV, Loredana Lecciso non avrebbe gradito la svista o errore mettendo in dubbio la lealtà del suo compagno: “Lei ci è rimasta male…Ed ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina.”

Alcune indiscrezioni riportano che Loredana abbia lasciato Cellino San Marco e si trovi ora a Milano per lasciare il tempo ad Al Bano di riflettere sulle sue parole. Lo farà o coglierà la palla al balzo per chiudere definitivamente? Pensaci Al Bano…