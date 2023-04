Paolo Bonolis e il suo annuncio inaspettato: “è un addio”

Paolo Bonolis è stato ospite al programma Felicissima sera – All inclusive. Sono state rilasciate dichiarazioni sconvolgenti su sua moglie Sonia Bruganelli e sul suo ritiro.

Ieri è andata in onda l’ultima puntata del programma tv su Canale 5 di Pio e Amedeo dal titolo Felicissima sera – All inclusive. La sesta e ultima serata ha ospitato il conduttore romano Paolo Bonolis, che ha commentato una serie di fotografie mostrate dai due divertenti pugliesi.

“Tra un paio di anni mi ritiro, prendete voi il mio posto”

Il conduttore di programmi celebri come Avanti un altro e Ciao Darwin oggi è alla ricerca di chi lo sostituirà in futuro e, lo stesso Paolo, ha visto in Pio e Amedeo i candidati idonei. Bonolis aveva già nel 2019 aveva già parlato di un ritiro a breve termine.

“Altri due anni circa, non è un addio alle armi, ci sarà un’altra vita dove divertirmi di più… Se mi sono posto un limite lavorativo? Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Se mi ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai. […] Recupero con maggiore fatica rispetto a vent’anni fa. Non sento la necessità morbosa di esserci, tanto che tra un paio di anni vorrei fermarmi, perché non sono più contemporaneo. Parlo un linguaggio analogico in un mondo digitale. Non uso il computer, ho un cellulare vecchio, sono cresciuto in un’epoca che si avvitava sulle ideologie. Ho solo una traiettoria di divertimento che piace anche agli altri. Il politically correct è la cosmesi ben fatta dell’ipocrisia; poi la moltiplicazione dei social, il commento continuo, l’opinione indiscriminata ti porta quasi ad avere paura di pensare e parlare”.

“Sono felice per Sonia al Grande Fratello Vip”

A Paolo Bonolis è stata mostrata una foto di Sonia, sua moglie dal 2002, e, con gioia ha detto:

“Se so chi è la donna nella foto? Beh.. gli anni passano, ma ancora riconosco i parenti! Questa è mia moglie. Sono contento che faccia televisione e che sia nel Grande Fratello Vip: si diverte, a lei piace… contenta lei, contento io”.

Bonolis è stato al gioco di Pio e Amedeo, i quali hanno fatto domande specifiche sul loro matrimonio. Paolo ha scongiurato ogni crisi in vista, confermando che entrambi vivono sotto lo stesso tetto ma in camere diverse per comodità. Amedeo, con la sua immancabile malizia ha chiesto: “Ma fate ancora bim, bum, bam?” e un imbarazzato Paolo ha risposto “Sì” stando allo scherzo.