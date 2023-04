Scandalo Suor Cristina, viene a galla l’incresciosa verità | Da lei non se l’aspettava nessuno

La ormai ex Suor Cristina continua a fornire argomenti ai rotocalchi di gossip e stavolta sembra che si tratti di qualcosa di davvero scottante

Suor Cristina, all’anagrafe Cristina Scuccia, è nota al pubblico mondiale come la suora che ha vinto un’edizione del talent show The Voice of Italy. Parliamo di fama internazionale perché il video in cui si esibisce con No One di Alicia Keys è stato il quarto più visualizzato su You Tube nel 2014.

Dal 2012, anno in cui Cristina, entra nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia, sono successe molte cose che hanno messo in luce il talento canoro della ragazza.

Dopo aver trionfato a The Voice of Italy si aggiudica un contratto con la casa discografica Universal Music Italia che le permette di farsi ulteriormente apprezzare a livello internazionale, distribuendo il suo lavoro in Francia, in cui si aggiudicherà il disco d’oro, poi in Giappone e negli States.

Probabilmente tanto successo deve aver scatenato in Cristina il desiderio di cavalcare l’onda senza il vincolo del “velo” e nel 2022, in un’intervista esclusiva a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, annuncia di aver rinunciato ai voti per potersi dedicare a tempo pieno alla sua promettente carriera musicale.

La nuova vita di Suor Cristina

Da quando ha dato pubblicamente l’annuncio della sua rinuncia ai voti, Cristina Scuccia è diventata un personaggio chiaramente molto ambito dai vari programmi televisivi, sia per la curiosità di approfondire il percorso spirituale che ha portato la ragazza al cambiamento, sia per conoscere quali siano le sue ambizioni future.

Dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo, La felicità è una direzione, presente in tutte le piattaforme digitali e corredato di video in cui la cantante si cimenta in una piacevole coreografia, Cristina si gode il momento di rinnovata notorietà che l’ha portata anche ad essere nel cast dei concorrenti del reality L’Isola dei famosi. Di sicuro, vista la sua esperienza pregressa, non farà fatica a mostrare al pubblico la sua capacità di gestire le difficoltà televisive imposte dalla vita “selvaggia” da naufraga.

Un amore all’orizzonte…

Naturalmente, tolto il velo, al centro del gossip c’è la vita sentimentale dell’ex suora, che la vede in questi giorni protagonista di una probabile love story con un suo conterraneo, almeno a quanto vocifera l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Cristina è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single” dichiara sulle storie Instagram.

Si tratterebbe di un compaesano della concorrente, originaria del comune siciliano di Vittoria. Al momento nessun commento a corredo della notizia è arrivato dalla Scuccia, che sicuramente avrà l’occasione nel corso della sua nuova esperienza televisiva di farsi conoscere anche negli aspetti privati e chissà che non scappi qualche confidenza sulla sua vita affettiva.