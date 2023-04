Uno Splendido Disastro: tutto sul film con Dylan Sprouse

Uno splendido disastro. Finalmente svelata la data di uscita del film che andrà in onda su Prime Video. La nuova rom com vedrà come protagonista, Dylan Sprouse e Virginia Gardner.

La nuova rom com distribuita da Amazon Prime Video, la nota piattaforma di streaming, è in arrivo presto in questi giorni. Il film che vede come protagonisti uno dei due gemelli Sprouse, Dylan che non vedevamo sugli schermi da molto tempo, e Virginia Gardner, attrice e modella statunitense, si basa sul caso editoriare best seller omonimo del film dello scrittore Jamie McGuire, che ha costruito tutta la sua popolarità sul personaggio protagonista interpretato da Gardner, Abby.

I lettori fan della serie di romanzi, aspettavano questo momento da moltissimo tempo e ora finalmente potranno vederlo comodamente da casa il 5 maggio. I fan del libro rimarranno soddisfatti delle scelte del regista e del suo adattamento cinematografico? Ecco tutto quello che devi sapere.

Trama e data di uscita del film

La pellicola verrà diretta dal regista Roger Kumble che figura anche nel reparto sceneggiatura: questa si basa proprio sui romanzi di Jamie McGuire di cui Uno splendido disastro è il primo film della trilogia.

Uno splendido disastro racconta la storia della protagonista Abby Abernathy, una ragazza matricola al college in un momento della sua vita in cui vuole ardentemente iniziare questo suo nuovo capitolo della vita lontano da tutto e tutti. Purtroppo però i suoi buoni propositi si insfrangeranno quando un giorno andrà ad incociare il suo compagno di studi Travis Maddox, detto Mad Dog, un ragazzo noto per essere un teppistello e un attaccabrighe che non perde occasione di partecipare a lotte clandestine di strada con altri uomini. Quando i due si incontrano, Mad Dog non perde occasione per offrire a Abby un drink cercando di rientrare nelle grazie della ragazza ma lei restia, lo allontana molte volte e lo cataloga come una persona inaffidabile e sicuramente un ostacolo ai suoi obiettivi.

Per quanto affascinante infatti Travis è il suo cliché, un ragazzo da cui lei dovrà prenderne le distanze: Abby infatti non ha un passato piacevole con cui andare d’accordo e per questo motivo, oltre a cercare di dimenticare, vorrebbe lasciare la sua vecchia vita alle spalle e ricominciarne una nuova versione migliore. Tuttavia Travis riesce ad adescarla in una trappola a suo favore: le propone una scommessa su un suo incontro, se lui dovesse vincere lei dovrebbe passare 30 giorni con lui da coinquilina e dovranno dividere la stanza per un mese, di conseguenza non potrà più tenersi alla larga da lui.

Il film uscirà su Amazon Prime Video il 5 maggio 2023 e durerà 95 minuti.