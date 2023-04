Mediaset, orribile ultima ora: grave incidente e vita in pericolo | Ecco le sue condizioni

Un personaggio del piccolo schermo è rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la vita, scopriamo di chi si tratta

Nelle ultime ore una story su Instagram di un personaggio che ha fatto parte di un noto programma televisivo della rete ammiraglia Mediaset, ha fatto tremare di paura tutti coloro che ne ricordano il percorso televisivo, ma soprattutto quello sentimentale.

Stando alle sue parole, ha rischiato di perdere la vita e si sarebbe salvato per miracolo, ma già il fatto che sia qui a raccontarlo fa ben sperare sull’esito dell’accaduto.

Di sicuro esperienze del genere ti cambiano la percezione della vita e quando ne sei fuori osservi il mondo in modo nuovo, grato di poter essere ancora lì ad ammirarlo.

Di quale personaggio noto al pubblico di Canale 5 staremo parlando?

“Grazie vita perché ancora posso vedere mio figlio crescere”

Prima di svelare di chi si tratta, ripercorriamo l’accaduto. Sul suo profilo social, ha raccontato l’incidente stradale vissuto nella notte di sabato, giorno prima di Pasqua, ha usato poche parole, descrivendo in modo telegrafico e concitato il tragico evento, ma sufficiente per rendere l’idea del rischio a cui è andato incontro.

La sua preoccupazione maggiore è andata chiaramente nei confronti di suo figlio, lasciandosi andare alla paura di aver corso il rischio di non poterlo mai più rivedere.

“Due fari… lo stritolo delle gomme… un rumore forte… il buio”

Stiamo parlando di Diego Tavani, ex protagonista di Uomini e Donne, noto al pubblico per la sua love story con la bella corteggiatrice Ida Platano, poi naufragata nel corso del programma, tanto da aver scelto di uscire con Aneta Buchtova. Attualmente sembra che al suo fianco però ci sia un’altra persona, lontana dalle telecamere dello show.

La dinamica non è stata descritta nel suo post con precisione, così come non è noto il luogo in cui sia avvenuto lo scontro né che cosa l’abbia causato. Di certo Tavani sembra sia vivo per miracolo, come lui stesso ha raccontato in preda ancora all’emozione di quanto vissuto: “Due fari… lo stritolo delle gomme… un rumore forte… il buio. […] E poi il miracolo guardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… ancora posso vedere crescere mio figlio“. Al momento quindi non sembra che abbia riscontrato danni particolari, tranne qualche dolore probabilmente per l’urto e soprattutto tanto spavento.