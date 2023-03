Il primo figlio di Aurora Ramazzotti è nato: ecco le prime foto

Il 30 marzo è nato il tanto atteso primo figlio di Aurora Ramazzotti avuto con il compagno Goffredo Cerza. Benvenuto Cesare!

L’amore tra Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti si moltiplica e consolida con la nascita del primo figlio. Lo hanno chiamato Cesare, dopo che la curiosità dei follower e delle riviste di gossip li aveva stuzzicati nei mesi precedenti per arrivare a svelare in anteprima il nome del nascituro.

Con due dolcissimi scatti pubblicati su Instagram i due neo-genitori hanno annunciato la nascita del piccolo Cesare, avvenuta in una nota clinica svizzera, a Sorengo, dove la stessa Aurora con le sue sorelle è nata da mamma Michelle.

La struttura, pre-annunciata in un’esclusiva a Vanity Fair, è la famosa Clinica Sant’Anna, nota per l’eccellenza e per essere la prima scelta di molte mamme VIP. Qui oltre ad essere nate Sole e Celeste, le sorelline di Aurora, hanno visto i natali anche i cinque figli di Barbara Berlusconi, probabilmente perché la sua collocazione offre una splendida cornice oltre che la giusta privacy alle future mamme.

L’emozione della nonna Michelle

L’arrivo del primo bebè di Aurora, ha naturalmente emozionato anche la giovanissima nonna Michelle Hunziker , che non ha esitato a condividere tutto il suo amore per il nuovo arrivato Cesare con un post su Instagram; “Con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita”.

Ancora nessun commento da parte di nonno Eros, che probabilmente ha preferito vivere l’emozione in privato, serbando il momento indimenticabile per sé e per i suoi cari.

I timori di Aurora prima del parto

“Ci sono quelle donne che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita“, aveva dichiarato Aurora Ramazzotti a Vanity Fair. “La gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall’entusiasmo“, aveva aggiunto esponendo un pensiero comune a molte donne, ma che a volte si tende a non manifestare perché l’opinione comune vuole che le mamme siano sempre al settimo cielo per la loro condizione e anche un motivato timore è facilmente oggetto di critica.

Ora, affrontato il parto, Aurora e il compagno Goffredo Cerza hanno finalmente sciolto tutte le riserve e si sono lasciati andare nell’annuncio della nascita via social, con alcuni scatti in cui mostrano tutto il loro amore per il piccolo ai milioni di follower che seguono la Ramazzotti. Un tenero bacio tra di loro, una manina vicino a quella di papà Goffredo con il braccialetto della clinica con su scritto “Papà di Cesare”, e finalmente il quadro familiare è completo.