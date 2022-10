Antonella Clerici ed Eddy, la terribile confessione: “Ero il ragazzo di colore più…”

L’amore è bello…finchè dura. È toccato anche ad Antonella Clerici, 58 anni, e ad Eddy Martens, 45 anni, che hanno visto vedere sfumare la loro bellissima storia d’amore, durata 10 anni. Dopo 6 anni dalla loro separazione, emergono dettagli importanti…

Tra Antonella ed Eddy è stato subito amore: si incontrano in Marocco durante una vacanza e scoppia l’amore nei primi anno 2000. La loro storia, però, risulta essere oggetto di gossip e soprattutto di critiche. Eddy è 13 anni più piccolo delle conduttrice italiana e lavora come animatore turistico. Inoltre, tanti appunti ricadono sul colore della pelle del ragazzo, sconfinando nel razzismo a tutti gli effetti. La loro storia, nonostante sia sempre nell’occhio del ciclone, procede a gonfie vele. Il 21 febbraio 2009 nasce Maëlle, oggi 12enne.

Qualcosa, però, non fila nella relazione, come dovrebbe. Le discussioni si fanno più frequenti, non si raggiungono i compromessi e vengono meno le certezze nella coppia. I due decidono di lasciarsi, ma senza rivelare i dettagli ai giornali. Nei primi tempi dopo la loro separazione, Eddy parla bene della sua ex compagna, sottolineando quanto gli mancasse il nucleo familiare costruito con la Clerici. Qualche tempo dopo, lo stesso Eddy ha rilasciato dichiarazioni al veleno nei confronti non solo di Antonella, ma dell’Italia intera.

L’amarezza di Eddy

Eddy Martens ha concesso una intervista alla rivista Chi, qualche mese fa, approfondendo dettagli mai svelati prima sulla relazione con la conduttrice Antonella. I suoi ricordi, vivi su tutti gli argomenti trattati, bruciano vivi. Sul loro amore, ha detto: “Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Mi ha portato a lavorare in tv, come autore del suo programma, sapendo che ce l’avrei fatta e ho subito un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo. Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole.”

La famiglia riunita

Sono poche le occasioni che consentono alla famiglia di stare insieme. Eddy, con nostalgia e un pizzico di tristezza, ha dichiarato che: “Mia figlia mi manca da matti. Non posso educarla come vorrei e vivendo a distanza è tutto più difficile. La vedo durante le feste comandate. Ma non basta, mia figlia mi manca davvero.”

La ragazzina, nata dalla coppia, oggi è una adolescente bellissima, estroversa e solare. Purtroppo, vede poco suo padre. Oggi Eddy abita in Belgio, lavora come barbiere e ha una fidanzata, Carmen Carrasco, 6 anni più grande di lui.