Gerry Scotti dilaniato dal dolore: ‘È stata una tragedia’ | Tristezza infinita

Tristezza infinita per il povero Gerry Scotti, per lui è stata una tragedia, dilaniato dal dolore. È un peso che si porterà sempre dentro, anche se gli anni passano per lui sarà sempre un rimpianto, per “colpa” sua qualcuno ha sofferto.

Ad un Gerry Scotti dilaniato dal dolore non siamo proprio abituati, lui sempre allegro e ironico ha mostrato al mondo un pezzettino della sua anima. Tristezza infinita, per lui è stata una tragedia aver causato questa sofferenza alle persone a lui care.

Gerry Scotti ha la fama di essere considerato un uomo buono, di gran cuore. Proprio per queste sue caratteristiche è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti dagli italiani, la sua professionalità e il suo decoro gli hanno permesso di farsi oggi una certa reputazione. È piacevole guardare i programmi in cui c’è lui, in quanto ha quell’atteggiamento che fa sentire tutti a proprio agio.

Gerry Scotti ecco cosa pensa di lei

Il noto conduttore televisivo e radiofonico, Gerry Scotti, classe 1956, è uno tra i personaggi più amati di sempre. Ogni programma che conduce o che presenzia è un successo in quanto il suo modo di rapportarsi con gli altri fa sentire tutti come “a casa”. Proprio per questo motivo “Zio Gerry” come viene spesso soprannominato, vanta un record molto importante, più di 740 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi condotti per la rete Mediaset.

Virginio Scotti, questo è il suo vero nome, è famoso per la sua presenza in programmi quali Chi vuol essere milionario, Passaparola, La corrida, Avanti un altro, Tu si que vales, The Wall e così via. Oltre a tutti questi programmi, è famoso anche per la sua conduzione a Striscia la Notizia, da qualche tempo a questa parte, viene spesso accompagnato dalla simpatica Michelle Hunziker, con la quale ha un ottimo feeling.

Ecco cosa ha dichiarato Gerry Scotti sulla neo nonna Michelle: “Sono sicuro che la mia collega Michelle Hunziker con la nascita di Cesare sarà una nonna sprint, piena di energia. È conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia e all’Estero, fa ginnastica, sport ed è anche impegnata nel sociale”. Ovviamente l’affetto è reciproco.

Il dolore di Gerry Scotti

In un’intervista strappalacrime, un dilaniato dal dolore Gerry Scotti racconta del suo più grande rammarico e della tristezza infinita che gli ha causato. Il conduttore è sempre stato molto legato ai suoi genitori e ha sempre cercato di farli felici. L’unico dolore che gli ha procurato è quando ha deciso di abbandonare la facoltà di giurisprudenza per cimentarsi a pieno nel suo lavoro di disc jockey.

I genitori di Scotti non hanno mai accettato e capito quella scelta, anche se sicuramente dopo il successo ottenuto dal figlio qualche piccolo ripensamento l’avranno avuto: “…non ho mai finito il percorso universitario di giurisprudenza. Però questa lacuna l’ho portata dentro. Penso che questo dispiacere sia stato l’unico dato ai miei genitori…Quando ho detto loro che lasciavo quel posto per fare la radio è stata la seconda tragedia…”.