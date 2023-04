Gerry Scotti presenta la sua nuova creatura | Fan increduli, il grande annuncio appena arrivato

Gerry Scotti sulla sua pagina instagram fa un annuncio che fa impazzire i fan increduli. Era anche ora che qualcuno facesse una cosa del genere. Ecco tutti i dettagli.

Il presentatore e conduttore più amato dagli Italiani, Gerry Scotti, in queste ore ha lanciato una notizia bomba. Ma facciamo un passo indietro.

Gerry Scotti, il cui vero nome è Virginio Scotti, è nato il 7 agosto del 1856 a Camporinaldo in provincia di Pavia, ed è il figlio di una casalinga e un operaio impiegato alle rotative del Corriere della Sera. Per comprendere la tanto attesa notizia che i suoi ammiratori stavano aspettando, dobbiamo proprio partire dal perché le persone amino così tanto Scotti.

Cresciuto a Milano, studia a giurisprudenza ma si avvicina al mondo delle radio e fa la sua gavetta da conduttore proprio come speaker radiofonico. Quello che lo porterà all’apice del successo sarà quando prenderà parte a Deejay Radio e successivamente a Festival bar ma non come conduttore, bensì come cantante. Successivamente dopo aver presentato Candid Camera e Deejay Beach nell’87, Scotti viene messo alla guida di Smile , programma che gli regala un notevole successo. Lavora poi al fianco di Natasha Stefanenko in La grande sfida. Con un salto negli anni ’90 lo vediamo insieme a Franco Oppini e Natalia Estrada in Striscia la notizia dove inizia a crearsi la tanto attesa fama per i canali Mediaset.

Da lì poi è tutto in discesa, e negli anni 2000 mamma Mediaset cerca di infilarlo ovunque può: presenta Lo show dei record, Io Canto, Avanti un Altro, e collabora con tutte le persone di spicco al tempo, compreso Paolo Bonolis.

Il nuovo show di Gerry Scotti

Oltre alla televisione, c’è un altra piattaforma per cui il presentatore è conosciutissimo e molto amato: internet.

Infatti quello per cui il conduttore si è reso noto alle nuove generazioni sono state le sue espressioni durante i suoi show che, estrapolate dal contesto, sono state rese degli ottimi meme molto divertenti. E ora, dopo anni da commentatore del programma Paperissima, affiancato da Michel Hunziker, programma che mostra ai telespettatori gag comiche e video amatoriali mandate o trovate online di persone, il presentatore dei tornelli Mediaset ha annunciato sui social la sua nuova pagina instagram in cui caricherà meme e video divertenti con lui come grande protagonista. Il suo profilo si chiamerà Loziogerry e ha già un video teaser sulla sua pagina.

