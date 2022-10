Ezio Greggio, la fidanzata ha l’età dei suoi figli: la conoscete tutti

Tre anni fa, l’amore ha bussato alla porta di Ezio Greggio. Lui, più grande di lei di 39 anni, è legato alla bella Romina ma la differenza di età per loro non è un problema.

Spesso, quando una coppia ha una grande differenza di età, esiste il sospetto (e il preconcetto) che uno dei due sia più spinto più da un interesse economico che dal vero e puro sentimento d’amore. Ma non per tutti è così…Ed è proprio il tempo a smentire il sospetto. Fidanzati da tre anni, Ezio Greggio (68 anni) e Romina Pierdomenico (29 anni), sono felici e vivono il loro amore nel modo più spensierato possibile.

Innamorati come due adolescenti, Ezio e Romina sono fidanzati ufficialmente da tre anni e, al momento, non sembrano avere nei loro piani matrimoni o gravidanze. Al magazine “Chi” Ezio ha dichiarato che: “Non badiamo a nulla, se non a noi. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli […] La differenza di età? Non è un problema: io mi sento 35 anni, dunque siamo dei coetanei…”. Il conduttore di Striscia, tra i più famosi di Canale 5, è già papà di Giacomo e di Gabriele, rispettivamente di 30 e 26 anni – coetanei della sua compagna Romina – nati dal precedente matrimonio con Isabel Bengochea.

Chi è Romina Pierdomenico

Nata a Pescara nel 1993, Romina Pierdomenico , 29enne, è una showgirl, modella e influencer italiana (con oltre . Ha un volto conosciuto, ma non per la relazione con Ezio Greggio. Compare sul piccolo schermo anni fa, quando partecipa, nel 2012 a Miss Italia, arrivando seconda (dopo aver vinto in precedenza Miss Abruzzo). La Pierdomenico ha studiato recitazione a Roma e a Milano, ottenendo parti in tv. L’abbiamo vista a Rai Gulp, poi in veste di tentatrice a “Temptation Island”. Nel 2015 corteggia a “Uomini e donne” il bel Amedeo Barbato. Da qualche tempo è anche speaker di Radio 105.

Come si sono conosciuti

Molto introversa sulla sua vita d’amore, di Romina ed Ezio sappiamo poco. Fidanzati dal 2018 Ezio e Romina si sono conosciuti ben 4 anni fa a Montecarlo. Attraverso una app di messaggistica su Instagram, i due si sono scambiati i primi messaggi. Una conoscenza nata a distanza ma approfondita in un secondo momento: “Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne per caso… con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla” ha scherzato Greggio che in tutto ciò vede uno strano segno del destino.

Recentemente i due fidanzati hanno anche condotto in coppia il programma comico “La sai l’ultima?”.