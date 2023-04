Viso dolcissimo da bambina, oggi è un astro nascente della tv italiana: chi la riconosce?

In questi giorni sta facendo parlare di sé per via di una serie di foto che la ritraggono bambina, postate sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Si tratta di un personaggio molto amato, noto al piccolo schermo ma anche al pubblico radiofonico. Ma sarebbe riduttivo descrivere la sua professionalità a questi soli ambiti. E’ una donna, bella, eclettica, capace di mostrare sicurezza sia di fronte alle telecamere che davanti ai microfoni radiofonici. Autrice di un libro autobiografico, conduttrice di successo, apprezzatissima dal pubblico contemporaneo. Insomma, un talento che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissima e che oltre all’aspetto ha dimostrato di avere molti contenuti.

Aveva solo 12 anni quando per la prima volta, a Rimini, sale su di un palcoscenico. Accade durante il concerto di Cristina D’Avena, che è in ritardo, e lei sostituisce il conduttore assente. Un istinto che le mostra sin da subito il suo talento: dopo aver sentito la sua voce al microfono, si emoziona e capisce che quello sarebbe stato il suo lavoro.

Così, inizia a studiare recitazione, canto e dizione e nel 2002 è in tv a Mai dire Domenica, come ballerina e da lì si apre il suo grande varco verso il mondo dello spettacolo. Dal duo Stokhlogu creato con Ema Stokholma, cui le accomuna un’infanzia difficile, alla radio, fino a condurre grandi programmi di successo prima per Mediaset e poi in pianta stabile per la RAI. Un curriculum ricco e variegato che mostra tutta la versatilità di una donna che ha molto da dire.

Chi è la bambina dal sorriso dolce?

Dalla pubblicazione del suo libro autobiografico – La Collina – in cui racconta la sua vita e soprattutto la sua infanzia trascorsa tra le mura della comunità di recupero per tossicodipendenti San Patrignano, emerge tutta la grinta e la determinazione che questa incredibile showgirl ha mostrato per arrivare a raggiungere il suo sogno.

Ed è in questi giorni che sul suo seguitissimo Instagram, Andrea La Rossa, sta facendo parlare di sé mostrandosi al pubblico con il viso che aveva da bambina e ritagliando un nuovo spaccato del suo privato.

Andrea Delogu e la riconoscenza verso i suoi genitori

Nonostante Walter Delogu e Titti Peverelli, genitori di Andrea Delogu, si siano conosciuti nella comunità di San Patrignano, dove si erano fatti ricoverare per combattere la loro dipendenza dalle droghe, Andrea non li ha mai colpevolizzati.

Anzi, in un recente post su Instagram dove si mostra insieme a loro da bambina, ripercorre alcuni momenti intensi vissuti con la mamma e il papà, riconoscendo loro tutta la gratitudine possibile, per l’amore che nonostante tutto hanno saputo donarle, facendo il massimo per lei, nelle loro possibilità. Di loro dice:”…che non ci sarà mai un grazie abbastanza per questo amore che per molti è dovuto, ma per noi che ci siamo cresciuti dentro, è voluto. Vi amo eterni ragazzini meravigliosi Titti Peve e Walter Delogu”.