GF Vip 7, gieffina smaschera gli autori: “Nel confessionale le hanno detto che…”

Ennesimo e assai feroce colpo di scena alla Casa più spiata d’Italia dove una gieffina ha portato alla luce un altro dettaglio inaspettato sugli autori… E i telespettatori- a questo punto- sono sempre più sconvolti!

Sembra che una gieffina abbia portato nuovamente alla luce un dettaglio che nessuno si aspettava inerente alla produzione del padre di tutti i reality. E ora è davvero grande lo sgomento di Signorini e di tutto il parterre…

Nelle ultime due puntate del GF Vip in studio tra gli ex gieffini che sono stati eliminati, squalificati, o che si sono ritirati mancava Sara Manfuso. L’opinionista -infatti- ha avuto una forte discussione con Alfonso Signorini, al termine della quale è stata invitata ad uscire. Dell’assenza della donne si sono accorti quasi tutti i vipponi, ma una soltanto ha capito più o meno quello che può essere successo e lo ha voluto- per così dire- ” gridare ai quattro venti”. Ma di chi si tratta?

Una grande assente in studio, la bella Sara

Elenoire Ferruzzi ha spiegato ai suoi coinquilini che gli autori del GF Vip avevano detto a Sara che, nonostante il suo ritiro dal gioco, avrebbe potuto comunque presenziare in tutte le puntate del reality. La performer milanese ha quindi dedotto che sia successo qualcosa di decisamente inaspettato e molto forte, tanto da far cambiare- in men che non si dica- i piani di Sara e/o da impedirle la presenza in studio che- ribadiamo- si è notata, eccome!

La confessione della Manfuso che ha sconvolto tutti quanti

“Lei non è mai stata inquadrata? No, non c’era proprio nello studio. Da quando è uscita non c’è mai stata nelle puntate. No, non c’entra nulla con il fatto che i ritirati non vengono ospitati in puntata. Fidatevi di me…”, ha così iniziato il suo discorso Elenoire che poi ha anche voluto fare una confessione che ha preso tutti quanti di contropiede!

Queste le sue parole: “Ok ve lo dico. A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto. Sì , in confessionale le avevano spiegato che sarebbe andata comunque. Le avevano promesso che avrebbe potuto essere tra gli ex gieffini. Quindi è chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata”. E a quanto pare lei ci avrebbe- come si suol dire- proprio ” preso”!

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Sara Manfuso ha parlato della catfight con Signorini. Queste le sue parole: “Non ho mai detto che Ciacci mi ha toccata con malizia. Però il disagio di ognuno si manifesta in modi diversi e non sempre è leggibile alla stessa maniera. Ad Alfonso Signorini volevo spiegare solo del mio malessere e delle voragini che ho dentro. Però non ho avuto il tempo di farlo. …”. Poco dopo la donna ha aggiunto: “Questo perché mi ha cacciata prima che lo facessi. E sui Social è successo di tutto. Ho letto cose cattivissime su ciò che è successo…”.

E sul finale ha lasciato un messaggio che ha colpito molto i telespettatori del noto rotocalco di Canale 5: ” Mi hanno detto che ho strumentalizzato un tema così sensibile. Io sono anni che mi impegno e mi batto su questo tema e non ci giocherei mai“.