Evil Dead Rise: il trailer rende omaggio all’iconico film horror

Una delle saghe dell’orrore più amate e “temute” di sempre è ormai giunta al termine con l’ultimo capitolo della storia, stiamo parlando del film horror Evil Dead Rise. A poche settimane dall’uscita al cinema, è stato pubblicato il trailer finale che fornisce ulteriori indizi ad una trama che è stata valutata in positivo al 96% dal Rotten Tomatoes.

Nel trailer, considerato da tutti molto crudo e violento, i fan più attenti hanno notato un chiaro indizio che va ad omaggiare un film horror considerato un cult nonostante siano passati anni dalla sua uscita. Voi avete capito di che scena stiamo parlando?

Evil Dead Rise e la sinossi ufficiale

Evil Dead Rise è il capitolo conclusivo di una delle saghe dell’orrore più longeve di sempre, stiamo parlando dei film che qui in Italia sono stati tradotti come quelli de La Casa. Questa pellicola è stata scritta e diretta da Lee Cronin, scelto personalmente dal creatore della saga, Sam Raimi. Per quanto riguarda la produzione abbiamo Raimi, Bruce Campbell, Robert Tapert Romel Adam, John Keville e Macdara Kelleher.

Il film uscirà al cinema il 21 aprile 2023 e tra gli attori di punta che prenderanno parte a questo horror sanguinolento e terrificante troviamo Alyssa Sutherland , Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e altri ancora.

Queto ultimo capitolo della storia, Evil Dead Rise, si discosterà totalmente dalle vicende finora viste nei suoi predecessori, come racconta la sinossi ufficiale:

“Spostando l’azione fuori dai boschi e in città, Evil Dead Rise racconta una storia contorta di due sorelle estraniate la cui riunione viene interrotta dall’ascesa di demoni in carne e ossa, spingendoli in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano la versione più da incubo della famiglia che si possa immaginare”.

Il trailer ufficiale di Evil Dead Rise

Il 21 aprile 2023 uscirà l’ultimo capitolo della saga horror La Casa, intitolato Evil Dead Rise, il quale si prospetta essere come uno degli horror più “da urlo” di sempre. In attesa dell’uscita del film al cinema, è stato rilasciato l’ultimo trailer ufficiale, il quale aggiunge qualche elemento in più alla storia. Da molti questo trailer è stato paragonato alla saga di Saw, vista la crudezza delle scene che vengono mostrate.

I più attenti hanno anche trovato in questo video, un chiaro omaggio all’ascensore del film Shining di Stephen King. Fateci sapere se avete trovato anche voi l’indizio del film horror cult più ispirato di sempre.