La cospirazione del Cairo, trailer, trama e cast de Il nome della rosa musulmano

Dal 6 aprile è disponibile al cinema La cospirazione del Cairo, nuovo thriller politico diretto da Tarik Saleh.

La cospirazione del Cairo (Boy from Heaven in originale) si era già fatto notare durante lo scorso Festival di Cannes e dal 6 aprile è finalmente arrivato al cinema. Si tratto di un thriller diretto da Tarik Saleh, regista di Omicidio al Cairo.

Tarik Saleh vanta già una discreta esperienza dietro la macchina da presa. Ha diretto anche Metropia, Tommy e The Contractor, dove ha lavorato insieme a Chris Pine, celebre protagonista della saga moderna di Stark Trek. Ha collaborato anche nel mondo delle serie televisive, dirigendo alcuni episodi di West-World e Ray Donovan.

Questa volta è tornato sul grande schermo con un nuovo film di ambientazione egiziana. La trama di La cospirazione del Cairo si ispira in parte a Il nome della rosa di Umberto Eco e concentra su Adam, un ragazzo di umili origini che, appena arrivato all’università del Cairo, si ritrova coinvolto nella misteriosa morte del Grande Imam, massima autorità religiosa. Presto, il giovane finisce invischiato in un gioco di potere molto più forte di lui, in mezzo alle lotte politiche tra le forze religiose dell’Egitto.

La cospirazione del Cairo, tutto sul nuovo film di Tarik Saleh

La cospirazione del Cairo aveva già riscosso un buon successo durante il 75° Festival del Cinema di Cannes, dove ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura. Il film nasce dalla collaborazione delle produzioni di più paesi: Svezia, Francia, Finlandia e Danimarca. Inoltre, anche se è ambientato in Egitto, è stato in realtà girato in Turchia dal momento che Tarik Saleh non può più rientrare nel Paese per motivi politici. Anche il suo scorso film, Omicidio al Cairo, per gli stessi motivi è stato girato altrove, in questo caso in Marocco.

Oltre che al best seller di Umberto Eco, la trama si ispira anche alla vera storia della famiglia del regista. Il nonno, infatti, aveva origini umili e proveniva da un villaggio sul Delta del Nilo. Fu accettato all’università di Al-Azhar e costretto a trasferirsi. Tarik Saleh ha voluto quindi raccontare la difficoltà che vive una persona che si sposta a vivere in una grande città dopo tanti anni trascorsi in un povero paesino ai confini dello Stato.

Il cast comprende tra i protagonisti Fares Fares, Mohammad Bakri, Makram J. Khoury, Mehdi Dehbi, Younes Medhat e Yunus Albayrak. Seguono Sherwan Haji, Amr Mosad Hassan El Sayed, Zain Alabdin A. Fallatah, Youssef Salama Zeki, Ahmed Laissaoui, Mouloud Ayad, Ayman Fathy, Okan Bozkuş, Moe Ayoub, Ramzi Choukair e Jalal Altawil.