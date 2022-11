Juliette Binoche: 5 film da vedere con l’attrice francese

Juliette Binoche è un’attrice molto versatile, in quanto ha da sempre interpretato ruoli di prestigio, dando lustro ai film in cui ha recitato. Abbiamo selezionato 5 suoi film che dovete vedere.

A poche ore dall’uscita nelle sale cinematografiche italiane del suo nuovo film, Incroci Sentimentali, siamo qui a stilare una lista dei 5 film da vedere in assoluto di Juliette Binoche.

Incroci Sentimentali sarà al cinema dal 17 novembre e racconterà il dramma di un triangolo amoroso composto da Juliette Binoche, Vincent Lindon e Gregoire Colin. Il melodramma francese diretto da Claire Denis e scritto da Christine Angot, racconta le avventure sentimentali dei protagonisti che si svolgono nella bella Parigi. Nomi imponenti del cinema francese arricchiranno il cast di questo film dalla trama intrigante, sugellato da un amore forte a volte privo della giusta dose di coraggio.

Non puoi non averli visti…

Juliette Binoche è un’attrice ed ex modella francese nata nel 1964 a Parigi. La sua eccellenza nell’interpretare titoli di punta, le sono valsi premi molto importanti quali la Coppa Volpi, l’Orso d’Argento, un Oscar e altri ancora. Per questo non è stato facile stilare una lista con i 5 film da vedere di Juliette Binoche che hanno avuto maggiore successo, anche se la sua filmografia è molto lunga.

Ovviamente non potevamo non iniziare dal meraviglioso Cime Tempestose girato nel 1992, il quale si basa sull’omonimo romanzo scritto da Emily Bronte. La trama, come quella del romanzo, porta alla luce la travagliata storia d’amore tra la dolce ma viziata Catherine (Juliette Binoche) e il tenebroso quanto appassionato Heathcliff (Ralph Fiennes).

Secondo nella nostra lista, per ordine cronologico, troviamo Tre Colori – Film blu, girato nel 1993. Questo film fa parte di una trilogia che il regista polacco Krzysztof Kieślowski, ha deciso di girare in onore della bandiera francese. In questa storia drammatica, che le ha fatto vincere il premio per la migliore interpretazione femminile, Juliette Binoche interpreta Julie, moglie e madre che deve affrontare il lutto per la perdita della sua famiglia. La donna tenterà di far di tutto pur di non soffrire, anche di cancellare ogni singolo ricordo che la legava ai compianti marito e figlia.

Al terzo posto, vince la medaglia di bronzo il film Il paziente inglese, uscito nel 1996 e basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Ondaatje. Vincitore di 9 premi Oscar compreso quello per la Binoche come migliore attrice non protagonista, la storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. La trama verte tutta sulla storia d’amore distruttiva tra l’infermiera Hana e il conte ungherese László Almásy.

Johnny Deep non poteva mancare

Ovviamente il quarto film che non puoi non aver visto è il meraviglio, romantico e dolce (in tutti i sensi) Chocolat del 2000. Juliette Binoche insieme al meraviglioso Johnny Depp disturberanno la tranquilla e monotona vita, apparentemente idilliaca di un paesino di provincia. Con i loro balli e i loro pasti peccaminosi tutti a base di cioccolato, risveglieranno dal letargo i tristi e grigi abitanti.

Ed eccoci arrivati al quinto film della nostra meravigliosa quanto sofferta lista, Copia Conforme uscito nel 2010 ha portato prestigio alla Binoche, con il premio Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes del medesimo anno.

La trama mostra quello che ci si aspetta da una classica coppia di sposini, formata dalla gallerista francese Elle e lo scrittore inglese James Miller. Peccato solo che loro non sono veramente sposati e nella loro perfetta recita, scopriranno tante cose sulla vita reale.