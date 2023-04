Migration: il trailer del prossimo film d’animazione Illumination

Dopo i successi mondiali di Cattivissimo Me, dei Minions e di Sing, lo studio Illumination, statunitense, si prepara ad un’altra uscita, prevista per Natale 2023. Il titolo è Migration: ecco tutto quello che sappiamo.

Illumination Entertainment è la rinomata casa di produzione di film d’animazione in CGI, fondata nel 2007 da Chris Meledandri, per conto della Universal Picture. Tra le sue opere più famose troviamo le serie di Cattivissimo me, Minions, Sing e Pets, oltre all’ultimo successo al cinema del film Super Mario Bros.

Appena annunciato con un teaser avvincente, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche a Natale del 2023. Il film, dal titolo Migration, è stato diretto dal fumettista e animatore francese Benjamin Renner, famoso per il suo film Ernest and Celestine. Ecco il trailer di Migration: buona visione!

La tenera e avvincente trama

Migration narra la vicenda di una famiglia di anatre che vuole convincere il padre, famoso per il suo eccesso di protezione, a partire in un viaggio emozionante. Nonostante il viaggio sia estremamente stimolante ed indimenticabile, ogni anatra inizia a chiedersi se il padre darà il suo consenso alla proposta. Riusciranno ad ottenere il permesso tanto desiderato?

Grandi nomi alla regia e alla sceneggiatura: Benjamin Renner e Mike White

La regia di Migration è stata assegnata al 40enne Benjamin Renner, un talentuoso regista noto per il suo lavoro nell’animazione, candidato per tre volte, nel 2012, 2013 e nel 2018, ai prestigiosi César Award francesi, nella categoria come miglior film d’animazione. La sceneggiatura del film è invece stata scritta da Mike White, creatore di The White Lotus, una serie tv di successo.

Il progetto è stato prodotto da Chris Meledandri, un produttore cinematografico americano, apprezzato nel mondo dell’animazione. Il film rappresenta il quattordicesimo film realizzato dalla casa di produzione Illumination. Nel video di presentazione del film, si vedono i protagonisti affrontare diverse difficoltà durante la loro migrazione, in un’esperienza che richiama il successo dei progetti passati della compagnia. Al momento, nel cast è stato confermato solo il nome di Anne Tenney (The Castle).