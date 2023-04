Il gesto bizzarro di Giulia Salemi in aereo | Passeggeri increduli

Giulia Salemi in aereo fa un gesto insolito che sorprende i passeggeri del volo. Cosa è successo?

Giulia Salemi è un noto volto della tv che abbiamo visto di recente al fianco di Signorini per l’edizione del Grande Fratello Vip. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono come modella e nel 2014 la vediamo tra le concorrenti di Miss Italia, dove si aggiudica le fasce di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni.

Il suo aspetto e l’essere spigliata sono due tratti distintivi che le consentono di tenere la “scena” in modo disinvolto, tra radio e tv. Vanta un pubblico social molto numeroso e non manca di farsi notare in situazioni private, talvolta curiose. E il web nelle ultime ore ha avuto da spettegolare su un fatto curioso avvenuto a bordo di un aereo.

Quel bouquet di Chupa Chups in aereo

“Qualcuno mangia chupa-chups?? Chi li vuole?”. Giulia Salemi si è fatta notare in aereo, donando ai passeggeri i lecca-lecca che teneva in un simpatico bouquet. La motivazione del gesto non è chiara ai follower, ma ha fatto sorridere i presenti.

C’è chi ha apprezzato il momento e chi invece ha colto l’occasione per evidenziare le manie di protagonismo della showgirl, che avrebbe violato la privacy dei “poveri” malcapitati per mettersi in mostra.

Crisi col fidanzato?

La Salemi da qualche giorno ha dichiarato di essere in un periodo particolarmente burrascoso col compagno Pierpaolo Pretelli, senza però parlare apertamente di una crisi e dello stesso mood è anche Pierpaolo, che non ha smentito.

Cosa abbia significato il gesto delle Chupa-Chups donate in volo platealmente e condiviso sui social dalla Salemi, non è dato sapersi. Forse un simpatico gesto per ingannare il tempo o la tensione del volo. Forse un originale product placement del noto brand dei lecca-lecca… Nonostante l’annoso dilemma getti nel caos i suoi follower, noi siamo certi che prima o poi se ne faranno una ragione.