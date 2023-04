Christina Aguilera rivela dettagli piccanti sui suoi rapporti con il partner

Christina Aguilera hot non solo sul palco, ma soprattutto sotto le lenzuola e svela uno dei luoghi più strani in cui “ha dato spettacolo” col suo partner…

La pop star Christina Aguilera non ha bisogno di presentazioni. Un curriculum di esperienze artistiche immenso e variegato che annovera oltre ai successi nel mondo della musica anche grandi performance nel cinema e da ultimo uno spiccato senso imprenditoriale.

Divenuta a 19 anni famosa e al top delle classifiche mondiali con il singolo Genie in a bottle, con cui ha vinto anche un Grammy Award, la Aguilera spopola negli anni 2000 e collabora con grandissimi nomi del panorama musicale internazionale – Maroon 5, Lady Gaga, Pink, Missy Elliott, tanto per citarne alcuni.

Subito dopo mantiene alte le aspettative, grazie a Lady Marmalade, insieme a Mýa, Pink, Lil’ Kim e Missy Elliott. Il passaggio sul grande schermo è un attimo e si fa apprezzare nel film musicale Burlesque in cui l’artista può esprimere al massimo le sue potenzialità.

Proprio sul set di Burlesque conosce l’attuale marito, il produttore cinematografico Matthew Rutler, con cui ha avuto una bambina. Ora la cantante ha 42 anni e da un po’ di tempo il web la riporta all’attenzione non tanto per la sua musica, quanto per la sua particolare propensione al sesso, praticato nei posti più disparati…

“O famo strano…”

Di recente la Aguilera ha dichiarato, in merito alle sue prestazioni sessuali: “Un aereo può essere divertente. […] Abbiamo sicuramente nascosto alcune cose sotto le coperte quando i sedili sono abbastanza grandi. […] Non posso credere che non siamo stati beccati così tante volte in così tante situazioni. Grazie al Signore”.

Insomma, sembra che i coniugi si divertano ad esternare le loro pulsioni in alta quota e siano anche molto bravi a non farsi beccare (o fortunati aver incontrato la discrezione degli altri passeggeri).

Un brand tutto suo che promuove il benessere sessuale

La cantante è molto interessata all’argomento tanto da essere co-founder di Playground, un marchio di prodotti che promuovono il benessere sessuale in modo divertente ed accessibile, soprattutto per le donne.

Non solo. Attenzione anche all’ambiente visto che il brand offre prodotti innovativi per l’intimità approvati dalla FDA (Food and Drug Administration) e si pone come l’unico marchio di lubrificanti a utilizzare materiali riciclabili al 100%. Il concept di Playground si basa sull’amore a tutto tondo, nei confronti della natura e del proprio corpo, spingendo ogni donna ad integrare la propria beauty care quotidiana con prodotti intimi dedicati.