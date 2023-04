The Resident: serie ufficialmente cancellata dopo 6 stagioni

La FOX ha ufficializzato la cancellazione della serie.

Dopo ben 6 stagioni è ormai ufficiale la cancellazione della serie The Resident.

Alcune indiscrezioni erano già circolate nelle scorse settimane, ma adesso è ormai arrivata anche l’ufficialità. Da parte della FOX è stata infatti confermata in via definitiva e ufficiale la cancellazione della serie The Resident dopo ben 6 stagioni.

La cancellazione di The Resident

Le possibilità di rinnovo della serie The Resident sembravano già nell’ultimo periodo abbastanza remote. A concludere definitivamente la storia di questa serie ci ha ora pensato ufficialmente la FOX.

Un primo importante indizio al riguardo era arrivato da parte della società Peachtree Battle, che aveva deciso di mettere in vendita alcuni oggetti di scena utilizzati per le riprese di una serie drama: diversi fan avevano notato tra questi diversi oggetti che avevano fatto la loro comparsa proprio nella serie The Resident.

Lo scorso mese di gennaio, la co-creatrice della serie Amy Holden Jones aveva dichiarato nel corso di un’intervista a TVLine quanto segue:

“Realizzare questo show è stato il lavoro più difficile che io abbia mai fatto, ma è anche una gioia personale e un privilegio. Questo cast è il più felice e unito che io abbia mai visto in tutto il periodo che ho trascorso in questo settore. Sarò sempre orgogliosa di quello che abbiamo fatto e di come lo abbiamo fatto. Se finirà ci sarà del dispiacere, ma ce ne andremo in maniera soddisfacente. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di migliorarci“.

Allora, il rinnovo di The Resident per una stagione 7 sembrava essere ancora possibile, ma la Jones aveva precisato di aver scritto il finale della stagione 6 in modo che quest’ultimo potesse rappresentare un epilogo accettabile per tutta la trama della serie.

Il motivo della cancellazione

Alla base della decisione di cancellare ufficialmente The Resident ci sarebbe il netto calo degli ascolti incontro al quale è andata la serie. Gli ascolti della sesta e a questo punto ultima stagione hanno infatti fatto registrare un calo del ben 12% rispetto alla quinta, che era già scesa addirittura del 35% rispetto alla primissima stagione dello show.

Rispetto ad altri illustri concorrenti come soprattutto Grey’s Anatomy, la serie medical drama di The Resident non è riuscita a resistere alla prova del tempo, andando incontro ad un calo di interesse soprattutto per quanto riguarda la fascia demografica degli spettatori tra i 18 e i 50 anni.

La trama di The Resident

Creata da Amy Holden Jones, Roshan Sethi e Hayley Schore e trasmessa a partire dal 21 gennaio del 2018, la serie di The Resident è incentrata su un giovane medico che inizia a lavorare alle strette dipendenze e sotto la costante supervisione di un superiore cinico e dalla forte personalità.

Dopo aver rinnovato la serie fino alla sesta stagione, con la prima e la seconda stagione trasmesse anche in chiaro su Rai 1 e Rai 2 a partire dal 2019, la FOX ha dunque deciso di non proseguire, con il finale della sesta stagione che rappresenta così di conseguenza l’epilogo definitivo.