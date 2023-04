Hamnet Chloe Zhao torna in regia. Ecco i particolari sul suo nuovo progetto

Chloe Zhao torna alla regia del suo nuovo film: Hamnet, il romanzo da record di Maggie O’Fannell sbarca al cinema e racconterà la storia della moglie del poeta William Shakespeare.

La regista premio Oscar per il film Nomadland torna a far chiacchierare con un nuovo progetto in cantiere: quello di portare nelle sale il best seller della scrittrice Maggie O’ Fannell, il libro Hamnet ovvero la storia della moglie del poeta inglese William Shakespeare.

La regista tornerà dietro la macchina da presa per questo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di O’Fannell e la notizia che sia ufficiale è trapelata da poche ore: se prima infatti il film era stato affidato a Sam Mendes, anche lui premio Oscar alla miglior regia per il film America Beauty (1999), il regista ha voluto abbandonare la nave ma contribuire invece in qualità di produttore e a prendere il suo posto è stata chiamata proprio Chloe Zhao.

La regista si occuperà anche della sceneggiatura del progetto insieme alla scrittrice del libro, Maggie O’Fannell ma non è chiaro come riuscirà a gestire i suoi impegni visto che è stato reso noto che Zhao stia lavorando ancora alla sua personale visione del personaggio di Dracula che sarà a cavallo tra un film sci-fi e uno western.

Hamnet. Trama e informazioni

Il film verrà prodotto da Amblin Partners, Hera Pictures, Neal Street Productions e Book of Shadows e si baserà sul romanzo best seller, Hamnet di Maggie O’Fannell. Il libro è stato editato in Italia con il titolo Nel nome del figlio. Hamnet e racconta della stesura del dramma di Amleto di William Shakespeare dal punto di vista di sua moglie.

Ambientata nell’Inghilterra del XVI secolo, l’opera mescola finzione e realtà e racconta del rapporto fra Agnes, il cui vero nome è Anne Hathaway, e il poeta William Shakespeare, dal loro primo incontro in giovane età fino alla fine dei loro giorni. Il romanzo arriverà a raccontare la morte del loro unico figlio, nome di cui il libro prende il nome, Hamnet, scomparso a soli 11 anni di vita a causa del dilagare della peste. Il film parlerà appunto del loro tentativo di superare il dolore della perdita e sappiamo che il poeta Shakespeare sfogherà questo dolore nello scrivere l’Amleto, ma sua moglie invece?

Ancora non si sa nulla del cast che verrà scritturato per il film né se è già in lavorazione. Tanto meno la data di uscita, si vocifera che il progetto inizierà tra il 2023 e il 2024 e uscirà nelle sale proprio l’anno successivo.