Hotel Cocaine: nuova serie con Michael Chiklis e Danny Pino

I due attori protagonisti della nuova serie di MGM+.

Hotel Cocaine, serie di MGM+, vedrà come attori protagonisti Michael Chiklis e Danny Pino. In arrivo una nuovissima serie dal titolo di Hotel Cocaine. Il prodotto, ideato da Chris Brancato per la MGM+, ha già i suoi attori protagonisti. Si tratta di Michael Chiklis e di Danny Pino.

Il regista del pilot di Hotel Cocaine

Chris Brancato sarà non solo il produttore esecutivo ma anche lo showrunner di Hotel Cocaine. Altro produttore della serie, oltre che regista del pilot, sarà invece Guillermo Navarro. Il regista messicano è stato premiato ai Premi Oscar del 2007 per Il labirinto del fauno per la migliore fotografia, e ha alle spalle diverse altre collaborazioni non solo con Guillermo del Toro ma anche con Robert Rodriguez.

La carriera in veste di direttore della fotografia è stata fin qui estremamente rilevante. Dopo l’esperienza con Jackie Brown di Tarantino, sono arrivati anche i lavori in La spina del diavolo, Una notte al museo e Pacific Rim, senza dimenticare i due film di Hellboy rispettivamente del 2004 e del 2008 e Breaking Dawn Parte 1 e 2 della saga di Twilight. Per quanto riguarda invece i lavori da regista, oltre alla direzione di due episodi della serie Narcos è da segnalare anche e soprattutto quella della recente serie Cabinet of curiosities creata da Guillermo del Toro.

Il cast della serie

Il cast di Hotel Cocaine sarà dunque composto principalmente da Michael Chiklis e da Danny Pino. Chiklis è ovviamente noto anche e soprattutto per la parte del poliziotto Vic Mackey nella serie poliziesca The Shield. L’attore statunitense, nel corso della sua carriera, ha però preso parte a diversi progetti importanti: per quanto riguarda i film, Chiklis è infatti noto per aver interpretato il personaggio de La Cosa nei due film de I Fantastici Quattro diretti da Tim Story e usciti a cavallo tra il 2005 e il 2007, mentre riguardo alle serie l’attore ha partecipato anche a Sons of anarchy, American Horror Story e Gotham.

Danny Pino è invece noto al grande pubblico soprattutto per i ruoli di Scotty Valens in Cold Case – Delitti Irrisolti e del detective Nick Amaro in Law & Order – Unità Vittime Speciali. Inoltre, a partire dal 2018 Pino, che ha recitato anche in quattro episodi di The Shield, ha iniziato ad apparire anche nella serie Mayans MC, serie spin-off di Sons of Anarchy.

La trama di Hotel Cocaine

La trama di Hotel Cocaine è incentrata su un cubano di nome Roman Compte (Pino) che dopo aver preso parte alla lotta contro Fidel Castro nel corso dell’invasione della Baia dei Porci ha deciso di intraprendere una nuova vita nella città di Miami. Qui Compte lavora nelle vesti di manager nell’albergo del Mutiny Hotel, famosissimo per essere stato un punto nevralgico per lo spaccio di cocaina negli anni settanta e ottanta. Qui subentra la figura dell’Agente Zulio (Chiklis), che avrà il compito di fermare lo spaccio di droga che ha luogo all’interno dell’albergo.

Le riprese della serie, con la prima stagione che sarà composta per la precisione da otto episodi, avranno inizio nel mese di maggio nella Repubblica Dominicana, mentre l’uscita su MGM+ dovrebbe avvenire nel 2024.