Bad Batch 2 è legata anche ad altre serie. Ecco quali

The Bad Batch 2. La nuova stagione della serie tv presente su Disney + potrebbe avere legami con la saga di Star Wars. Jennifer Corbett e Brad Rau in un’intervista hanno rivelato l’anno in cui è ambientata tutta la storia e perché ha molti rimandi all’universo di George Lucas.

Star Wars: The Bad Batch è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica da Dave Filoni e prodotta dalla casa cinematografica LucasFilm Animation. Tutta la serie è ambientata infatti nell’universo fantascientifico di Star Wars ed è sia un seguito sia uno spin-off di Star Wars: The Clone Wars. La serie, come prevedibile, è disponibile sulla piattaforma straming Disney + e ora, con l’arrivo della seconda stagione, i produttori ci annunciano che potremmo vedere addirittura un Jedi all’interno della serie.

Ogni episodio infatti custodisce un rimando all’universo del secondo film della saga di George Lucas e questo ci viene sottolineato da Jennifer Corbett e Brad Rau, intervistati da ComicBook.com. Corbett ha infatti sottolineato che: ” Questo non vuol dire che alcune storie che abbiamo non abbiano delle conseguenze su questi show. Ci affidiamo realmente al LucasFilm Story Group che è con noi ogni volta che abbiamo delle conferenze riguardanti la storia e commentano le storyline se alcune si stanno addentrando in un territorio che potrebbe avere delle conseguenze su altre cose che sono in fase di sviluppo o stanno venendo realizzate, ne veniamo perciò informati”. E ha aggiunto: “per ora ci è stato detto: ‘No, non potete farlo a causa di questa cosa’. Si tratta per lo più di una collaborazione e di assicurarci che racconteremo le storie migliori senza avere effetti su altri progetti in arrivo. “

The Bad Batch è una serie tv presente du Disney + che però ha optato per una distribuzione settimanale: un episodio per settimana per un totale di 38 episodi. Ci sono state però anche delle controversie subito dopo la messa in onda del primo episodio a causa di delle accusa alla LucasFilm da parte degli utenti per aver fatto Whitewashing a dei personaggi.

Dove è ambientato The Bad Batch 2

La serie è ambientata dopo il tragico Ordine 66 ovvero la sconfitta dei cavalieri Jedi e l’ascesa dell’impero. A tal proposito Rau ha commentato così: “Penso sia fantastico che i fan possano vedere cosa sta accadendo lì. E parlando dello Story group, abbiamo parlato con loro prestando molta attenzione. Per quanto riguarda il Senato, stavamo appunto discutendo del fatto che si, si vedono i gusci del senato in Andor e questo ha avuto rilevanza su come abbiamo leggermente ridisegnato quell’elemento. Semplicemente cerchiamo di essere consistenti e fedeli in tutto. “

In questa seconda stagione ci saranno anche alcuni elementi politici come la scena presente nel trailer in cui Palpatine è al Senato. Insomma non possiamo non pensare a quale sarà il prossimo passo di Lucas, in quali mondi ci vorrà portare.