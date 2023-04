Coolio: le cause della morte del rapper

Nuova luce sulle possibili cause che hanno portato alla morte del rapper.

Le cause che si nascondono dietro la morte di Coolio avvenuta nel settembre del 2022.

Sono passati ormai poco più di sei mesi dalla morte di Coolio, rapper e attore statunitense famosissimo per aver composto il celebre brano Gangsta’s Paradise. Proprio in questi giorni si sta facendo ulteriore luce sulla scomparsa dell’artista, il cui decesso ha avuto luogo all’età di 59 anni nella sua Los Angeles.

La morte di Coolio

Il mondo della musica rap e non solo è rimasto praticamente attonito lo scorso settembre 2022. Come un fulmine a ciel sereno era infatti giunta la notizia della scomparsa dell’icona degli anni ’90 Coolio, trovato morto nell’appartamento di un suo amico a Los Angeles.

L’artista statunitense era stato ritrovato riverso nel bagno di questo appartamento, con la causa del decesso individuata immediatamente nell’arresto cardiaco. Un evento tragico giunto tra l’altro in seguito ad un periodo di grande ripresa dello stesso Coolio, reduce da diversi tour di successo negli Stati Uniti facendo affidamento come sempre anche sul proprio immortale cavallo di battaglia rappresentato da Gangsta’s Paradise, hit del 1995 che è riuscita poi in seguito a raggiungere su YouTube la bellezza di un miliardo di visualizzazioni.

Le cause del decesso

Come annunciato dal manager a Cbs News, la morte di Coolio è stata provocata principalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti come metanfetamine ed eroina. Il rapper soffriva già di asma e di malattie di tipo cardiaco, e come rivelato anche da un medico legale della Los Angeles County a risultare fatale è stato in particolare l’uso della fentanyl oltre che della fenciclidina ovvero la cosiddetta polvere d’angelo.

La carriera di Coolio

La carriera musicale di Coolio, nato a Monessen in Pennsylvania il primo agosto del 1963, aveva avuto inizio nel 1994 con la pubblicazione del primo album dal titolo di It takes a thief. Da lì il rapper ha poi pubblicato altri 6 album in studio, da Gangsta’s Paradise del 1995, disco diventato celebre grazie alla sua title track, fino ad arrivare a From the bottom 2 the top del 2009.

Oltre che con il mondo della musica, Coolio si era però cimentato anche con quello del cinema. Il rapper è stato protagonista di rapide comparse non solo nella serie Sabrina, vita da strega ma anche e soprattutto in Batman & Robin del 1997 di Joel Schumacher. Da ricordare anche la parte in Shriek – Hai impegni per venerdì 17?, parodia non solo di Scream ma anche di So cosa hai fatto e Venerdì 13, mentre negli ultimi anni l’artista aveva preso parte anche ad altri film come Red Water – Terrore sott’acqua del 2003 e Van Helsing – Dracula’s Revenge del 2004.

A metà dello scorso mese di marzo, tornando all’ambito musicale, è uscito Tag “You It”, primo pezzo postumo di Coolio che sarà inserito nell’album Long Live Coolio che verrà pubblicato nel corso di questo 2023.