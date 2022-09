Suor Cristina, pancia scoperta e capelli al vento: trapela una foto scandalosa

Le foto in anteprima che hanno sconvolto il web: Suor Cristina che mostra la pancia. Ecco l’immagine che ha fatto scalpore.

Tutt’Italia è rimasta senza parole dopo la partecipazione di Suor Cristina al programma televisivo The Voice of Italy poiché nessuno prima di lei si sarebbe mai immaginato di vedere un’esponente religioso in televisione ad un talent show, forse solo nel famoso film Americano Sister Act.

Il talento di Suor Cristina, che molto spesso è stata paragonata al personaggio fittizio di Suor Maria Claretta, non è stato voluto nascondere anzi Suor Cristina è stata incoraggiata dalle proprie Sorelle a partecipare, le stesse che durante la trasmissione hanno gioito per lei al seguito del verdetto positivo.

La foto prima del Matrimonio con il pancino di fuori

Presentandosi ai casting con la canzone No One, la suora ha spiazzato la giuria e il pubblico, oltre per il suo essere un personaggio controverso, per la sua estensione canora, lasciando tutti a bocca aperta.

Lo stesso stupore si è avuto quando tutt’Italia ha visionato la foto prima del Matrimonio: pancia scoperta, gioielli e abbronzatura in una competizione canora.

Nella finale di The Voice la cantate ha debuttato contro Giacomo Voli riuscendo a vincere la sfida e a decretarsi vincitrice assoluta del talent. Aveva già vinto un concorso canoro a tema musiche religiose all’interno del programma di Rai 2, tentando di diventare una cantante pop con la pubblicazione del singolo Lungo la riva.

Riesce comunque a farsi conoscere in tutto il mondo: il video del suo provino fa il giro del mondo e diventa uno dei video virali più visti dell’anno. Questo le permette di pubblicare un disco internazionale con il nome Sister Cristina, nome che ha scelto lei per il suo pubblico estero.

Il matrimonio di Suor Cristina

Dopo The Voice, un altro scandalo per la sorella: non si limita al canto ma dimostra di avere anche un talento come ballerina partecipando al programma Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Non dimentica però i suoi voti e anzi decide di rinnovarli arrivando a sposarsi con il Signore e prendendo di conseguenza i voti perpetui, nonostante prima del noviziato pensava a sposarsi e a mettere su famiglia. Sul web infatti è trapelata una foto di qualche tempo fa con un top bianco plissettato, una gonna lunga che lascia scoperte le caviglie e in parte anche le gambe.

Per questo Suor Cristina ha dichiarato di non essersi mai pentita della sua scelta di comparire in televisione ma anzi ha preso coscienza del fatto di possedere un dono e ha voluto condividerlo con il resto del mondo.