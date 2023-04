Il nuovo trailer ufficiale di Barbie porta in una dimensione colorata del tutto nuova

Dopo il teaser rilasciato qualche mese fa ecco arrivare finalmente il primo trailer ufficiale di uno dei film più attesi di questa estate, stiamo parlando di Barbie. Capirete qualche dettaglio in più sulla trama.

Il teaser rilasciato per il film Barbie uscito qualche mese fa vedeva una riproduzione di 2001: Odissea nello Spazio di Kubrick, con le bambine al posto delle scimmie e con Barbie al posto del monolite ma non c’erano indizi sulla trama, soltanto tanta curiosità per un film che sta già dividendo la critica.

Finalmente dopo diversi mesi da quel breve video con quella tipica colonna sonora, è giunto a noi il primo trailer ufficiale del film Barbie, il quale uscirà nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023. In questo minuto e quarantacinque, capiamo qualche dettaglio in più sulla trama. Tra l’altro è stato rivelato chi sarà l’interprete di Barbie sirena, sapete di chi stiamo parlando?

Barbie: o la ami o la odi

Il film Barbie, è la pellicola diretta da Greta Gerwig e co-diretta da suo marito Noah Baumbach, distribuita dalla Warner Bros che sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 21 luglio 2023. La bambola Mattel più chiacchierata di sempre, sta per approdare finalmente nel mondo reale, potremo vederla in carne e ossa grazie all’interpretazione di Margot Robbie, senza dimenticarci del suo famoso spasimante, il bellone Ken, interpretato da Ryan Gosling.

C’è molta pressione attorno a questo film, in quanto in molti pensavano che la storia potesse essere solo una sorta di lungo spot della Mattel, sicuramente, dopo aver visto il trailer gli scettici potranno tirare un sospiro di sollievo, in quanto la trama sembra essere ben strutturata. Sarà un film a tutti gli effetti per grandi e piccini e non una storiella naif.

Per il momento ci sono già pareri discordanti sulle sorti del film Barbie, c’è chi lo ama a prescindere e chi lo odia senza neanche avergli dato una possibilità. Il nostro consiglio è quello di vedere il film al cinema prima di commentare, in quanto questa storia potrebbe stupirvi…in bene o in male sarete voi a deciderlo.

Il trailer di Barbie

Barbie, il film diretto da Greta Gerwig, uscirà al cinema il 21 luglio 2023. Per il momento la trama è ancora top-secret, abbiamo scoperto qualche dettaglio in più grazie al trailer ufficiale appena rilasciato. In pratica troviamo la nostra Barbie preferita vivere felice e contenta all’interno del paese zuccheroso, Barbieland. Qui la spilungona bionda vive ovviamente insieme a Ken e agli altri membri della città, le varie Barbie e Ken di sembianze diverse (come le bambole presenti sul mercato della Mattel).

Per qualche strana ragione però il popolo di Barbieland decreta che Barbie non è abbastanza bella e perfetta, per cui la caccia senza troppi convenevoli. La ragazza per niente scoraggiata decide di andare nel mondo reale, insieme al “suo” Ken, armato di pattini a rotelle gialli fluo, a vivere una nuova avventura. Quello che succederà dopo è ancora un mistero.

Il cast di Barbie, oltre ai due protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling è arricchito da nomi altrettanto importanti, come per esempio Emma Mackey, America Ferrera, Will Ferrell, Helen Mirren, Nicola Coughlan e tanti altri. Tra gli attori resi noti però in questi giorni è stata confermata la presenza di una star internazionale nei panni di Barbie sirena. Indovinate di chi stiamo parlando? Bravi, proprio di lei, Dua Lipa, la quale oltre ad aver curato alcuni brani della colonna sonora, si cimenterà nella sua prima apparizione cinematografica.