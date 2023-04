“This must be the place”: Orlando Bloom torna con una nuova serie tv

Orlando Bloom torna a recitare negli Amazon Studios con una nuova serie tv, This must be the place. Dopo la fine di Carnival Row, Orlando si prepara a catapultarsi in una nuova avventura drammatica.

Dopo la fine delle riprese della serie tv Carnival Row, prodotta dagli Amazon Studios, Orlando Bloom non è ancora pronto a lasciare quel set, motivo per cui sta per tornare in una nuova serie sempre targata Amazon Prime, stiamo parlando di This must be the place.

Questa nuova serie drammatica permetterà a Bloom di cimentarsi con un nuovo ruolo, diverso da quelli fantasy che hanno arricchito maggiormente il curriculum lavorativo del compagno di Katy Perry. Scopriamo maggiori dettagli di questa nuova serie drammatica attualmente in lavorazione.

Orlando Bloom chi è?

Orlando Bloom è il noto attore britannico nato nel 1977 che ha affascinato tutti grazie alle sue doti artistiche e al suo aspetto fisico che gli hanno fatto vincere il titolo di sex symbol. Bloom è famoso principalmente per essere stato “un elfo” nella saga del Signore degli anelli, “un pirata” nella saga Pirati dei Caraibi e “un ispettore” di un mondo molto particolare nella serie appena conclusasi di Carnival Row.

Oltre a questi lavori più eclatanti, Orlando Bloom ha recitato in progetti quali Troy, Le crociate, Elizabethtown, I tre moschettieri e così via. È padre di due figli, il primo, Flynn Christopher Blanchard Bloom avuto dalla sua ex moglie, la modella Miranda Kerr e la seconda, Daisy Dove Bloom, avuta dalla sua attuale compagna, la cantante Katy Perry.

Nuova serie per Orlando

Come accennato in precedenza, dopo aver terminato le riprese dell’ultima stagione di Carnival Row, Orlando Bloom si prepara a tornare sul set degli Amazon Studios con la nuova serie TV, This must be the place. Questo progetto sarà il riadattamento dell’omonimo romanzo pubblicato da Maggie O’Farrell. L’attore non sarà solo uno tra gli attori protagonisti, ma sarà impegnato nel progetto anche nella veste di produttore, insieme alla collaborazione con la sceneggiatrice Suzanne Heathcote.

This must be the place sarà una serie drammatica in cui troveremo il protagonista, Daniel Sullivan, il quale stanco della sua vita frenetica a New York, lascia i figli e il padre con cui non ha un buon rapporto, per “rinchiudersi” in una casa isolata in Irlanda insieme a sua moglie Claudette, un’ex star del cinema dal “grilletto facile”. Tutto prosegue bene per Daniel, finché un terribile segreto del passato riemergerà e per l’uomo inizieranno i guai, portando nella sua vita “semi perfetta”, terribili conseguenze.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito alla nuova serie tv di Amazon Prime, This must be the place, con Orlando Bloom nelle vesti del protagonista. Attenderemo le prossime settimane per ricevere ulteriori sviluppi.