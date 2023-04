City on Fire: Austin Butler protagonista del film tratto dal romanzo di Don Winslow

City on fire. Austin Butler sarà protagonista del film adattamento del romanzo dello scrittore Don Winslow. Il film verrà prodotto da Sony Pictures. Ecco tutti i dettagli.

Grande anno per l’attore Austin Butler: candidato all’Oscar come miglior attore protagonista per il film di Baz Luhrmann, Elvis. Stando ad alcune indiscrezioni infatti, l’attore potrebbe prendere parte all’adattamento cinematografico del romando di Don Winslow, City on fire, che tratterebbe del primo capitolo della trilogia letteraria dello scrittore.

Oltre a prenderne parte attiva come attore protaognista, Austin Butler per la prima volta nella sua carrierà verrà incaricato nel ruolo di produttore esecutivo: il film, che già è stato reso noto, sarà prodotto dalla Sony Pictures con la collaborazione di David Heyman e Shane Salerno e sancirebbe la seconda collaborazione tra il giovane attore e la casa di produzione. Infatti Butler aveva già collaborato con la Sony per il rinomato film del regista Quenti Tarantino, C’era una volta ad…Hollywood.

Ancora si è incerti sulla scelta del resto del cast e sulla data di uscita poiché il film è ancora in preproduzione ma siamo certi che il film seguirà passo passo, l’uscita dei restanti libri dello scrittore: infatti il secondo volume della trilogia, City of Dreams, è previsto nelle librerie il 18 aprile.

City on fire. Di che parlerà il film?

L’impegno di Sony Pictures a questo punto sarebbe quello di trasporre i tre romanzi in un nuovo franchise cinematografico e l’attore Austin Butler, in qualità di protagonista, potrebbe servire ad attirare più persone alla visione nelle sale.

Di base il film si propone di raccontare la storia di due Imperi criminali, uno irlandese e l’altro italiano, in perpetua lotta per il controllo del territorio del New England: le due forze di potere infatti, all’inizio convivevano in uno stato di tolleranza fino a quando una ragazza ha compromesso l’alleanza tra i due spingendo i membri delle due fazioni ad uccidersi a vicenda. Nel film, Butler riverstirà i panni del protagonista Danny Rayan, il quale, nonostante cerchi di uscire da quel mondo machista e violento, sarà risucchiato dal sistema e costretto a diventare uno spietato leader per difendere coloro che ama, tra cui la sua famiglia e i suoi amici. Il suo percorso è quello di una persona travagliata poiché dovrà lottare contro la Mafia, la polizia locale e quella federale per costruire una dinastia che si espanderà fino ai cancelli di Hollywood.

City on fire si propone quindi una storia tra un’iliade moderna e un Rome&Giulietta senza amore di contorno. Don Winslow, a lavoro sui suoi romanzi da quasi trent’anni, sarà pronto ad affidare il suo Danny Ryan nelle mani di Austin Butler?