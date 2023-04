Ultim’ora Mediaset, addio Sonia Bruganelli | La moglie di Bonolis rimane fuori

Conclusa la settima edizione, il GF VIP si prepara alla successiva con un cambiamento nel cast degli opinionisti. Fuori la Bruganelli.

Il GF VIP 7 è stato oggetto di tantissime critiche e polemiche, vista l’obiettiva deriva trash che negli anni sta prendendo, nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di riportarlo alla brillantezza – soprattutto in termini di ascolti – degli albori.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che – per quanto rivendichi una sua individualità, sicuramente spiccata e non da tutti gradita, porta il marchio della “moglie di…” – ha provato a vestire i panni dell’opinionista del reality, ricevendo pesanti critiche, non solo dagli hater ma anche da qualche addetto ai lavori.

La Bruganelli, che presto avrà anche una cattedra universitaria alla Luiss, dove insegnerà produzione tv, è stata più volte il bersaglio di pungenti giudizi da parte dei commentatori del web e non solo in riferimento alla sua posizione nel programma. Di recente però la sua presenza al GF ha stimolato un post polemico da parte del giornalista Giuseppe Candela.

Questo il suo commento alla partecipazione al GF: “A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo. Fa l’opinionista di questo Gf VIP, il cui livello è visibile a tutti, con aria da intellettuale“, frase che ha trovato il plauso del pubblico, ma ha indispettito non poco la moglie di Bonolis, che ha replicato: “Semplicemente cerco di fare quello per cui mi pagano. Ti sfugge il concetto?”, firmando un pesante autogol e servendo al giornalista un netto: “A me non sfugge niente, hai ragione: quello è il posto giusto per te”.

Fuori dal GFVip 8

L’ipotesi dell’uscita del programma però potrebbe non dipendere dallo scarso gradimento del pubblico. Sonia Bruganelli ha una società di produzione tv, la SDL, che supporta in particolare lo show Ciao Darwin nella selezione del corpo di ballo, organizzazione delle prove, i costumi, i concorrenti, le scenografie, la sartoria e tanti altri aspetti che la Bruganelli stessa ammette di seguire con maniacale puntualità.

Forse la dipartita dal GF potrebbe essere legata proprio alla sua attività di produttrice, che la impegna al 100%, o forse si tratta di una scelta aziendale che sta pensando di rivoluzionare un po’ il cast del programma, il cui gradimento da parte del pubblico (e anche da parte del vertice Mediaset) sembrano andare a picco.

Chi ci sarà al suo posto?

Se i rumors venissero confermati, quale potrebbe essere la sostituta?

Uno dei nomi papabili sembrerebbe quello di Giulia Salemi. La giovane influencer piace molto a Signorini e conosce alla perfezione i meccanismi del reality, sia come ex concorrente che come opinionista. Ma ancora è tutto da decidere e chi vivrà vedrà…