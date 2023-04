Al Bano preso in giro da sua figlia Jasmine | Il video dell’accaduto

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è seguitissima sui social. In un video simpaticissimo, pubblicato su Instagram, la giovane Jasmine scherza con suo padre.

Ventuno anni e tanta simpatia. Così, Jasmine, quinta figlia di Albano, ha sorpreso i suoi follower su Instagram pubblicando un video insieme al padre. Nella breve clip i due artisti si divertono scherzando, allo stesso modo in cui lo hanno sempre fatto dal momento in cui Jasmine è nata. Il video, in pochissimo tempo, è diventato subito virale.

Il dramma di Jasmine: sono stata bullizzata fin da quando ero bambina

Qualche settimana fa, la giovane Jasmine aveva dichiarato alla penna di Alfonso Signorini di non aver avuto una infanzia facile e tranquilla:

È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire.

Il video ha strappato un sorriso a tutti i loro fan

La clip ha subito fatto il giro dei social network, attirando l’attenzione di molti fan che hanno commentato il momento tra padre e figlia. La piccola Jasmine è molto attiva sui social network e non ha mai nascosto il forte legame che la unisce al padre.

Spesso i due si mostrano insieme, pronti a mostrarsi in momenti di svago. Entrambi hanno in comune la passione per la musica, che li ha portati a partecipare insieme alla prima edizione di The Voice Senior. La relazione padre e figlia è molto forte e speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine carrisi (@jasminecarrisi)

Nel tentativo di avvicinare suo padre alle dinamiche dei social media, la ragazza ha deciso di fare un video insieme a lui, scherzando bonariamente sulla sua figura pubblica. La clip ha divertito molti follower e ha dimostrato l’allegria e il senso dell’umorismo della famiglia.

Un momento di grande ilarità che il pubblico ha dimostrato di apprezzare, visti i commenti fioccati sotto al post. “La faccia di Albano che non sa che sta succedendo“, ha infatti commentato qualcuno, con tanto di emoji della risata, oltre ai numerosi complimenti da parte degli utenti.