Il nuovo action movie Kandahar con Gerard Butler il trailer ufficiale

Rilasciato il trailer ufficiale del nuovo action movie, Kandahar, interpretato dal grande Gerard Butler. Il regista è sempre lui, l’amico fidato di Butler, Ric Roman Waugh. Ecco tutto quello che sappiamo di questo nuovo film.

Kandahar, il nuovo action movie interpretato da Gerard Butler, sta prendendo finalmente “forma”, in quanto è stato rilasciato il primo trailer ufficiale. Abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni che sappiamo in merito a questo nuovo film adrenalinico.

Gerard Butler è uno di quegli attori che in qualunque film “lo metti” fa successo. Vanta una lunga esperienza cinematografica che l’ha reso l’attore che è oggi, lo ricordiamo per esempio in film quali Attacco al potere la trilogia, P.S. I love you, La dura verità, Greenland, The Plane e così via.

La trama di Kandahar

Kandahar è un film d’azione diretto da Ric Roman Waugh, che ha collaborato già ampiamente in passato con Butler, che sarà presente al cinema dal 26 maggio 2023. La sceneggiatura del nuovo action movie è stata affidata a Mitchell LaFortune, della colonna sonora se n’è occupato David Buckley mentre la produzione è nelle “mani” di Brendon Boyea, Gerard Butler, Basil Iwanyk, Scott LaStaiti, Christian Mercuri, Alan Siegel.

Il film Kandahar, come si può evincere dalle foto rilasciate e dal trailer ufficiale, è stato girato quasi interamente in Arabia Saudita. La sinossi ufficiale recita:

“Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in un territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere, insieme al suo traduttore afghano (Bahador Foladi), fino a un punto di estrazione a Kandahar, evitando nel contempo le forze nemiche d’élite e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia”.

Il cast del film oltre a Butler comprende anche Olivia-Mai Barrett, Nina Toussaint-White, Rebecca Calder, Ross Berkeley Simpson, Vassilis Koukalani, Hakeem Jomah, Tom Rhys Harries, Ray Haratian, Farhad Bagheri, Fahim Fazli e molti altri.

Il trailer di Kandahar

Il 26 maggio 2023 mediante Open Road Films, Kandahar arriverà al cinema con una storia adrenalinica e d’azione senza eguali. Come si può vedere dal trailer ufficiale appena rilasciato, Gerard Butler ha abbandonato i panni di pilota di linea del film The Plane e ha indossato quelli da agente sotto copertura della CIA per questo nuovo action movie.

Kandahar vedrà il regista Ric Roman Waugh, il quale ha fatto decretare Butler come il re degli action movie, vista la loro proficua collaborazione, il quale ha dichiarato in merito al suo nuovo film:

“Ciò che ha reso la viscerale sceneggiatura di Mitch LaFortune così avvincente e unica per me è la sua autenticità e il modo in cui umanizza non solo i nostri eroi, ma tutti i personaggi ritratti in una regione che è stata bloccata in un ciclo perpetuo di violenza”.