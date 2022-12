Come Barbie potrebbe essere un film da record

Ci sono grosse aspettative sul film Barbie che uscirà il 21 luglio 2023 al cinema. Dalle premesse potrebbe essere un film record senza precedenti.

Ogni fanciulla fin dalla tenera età ne ha avuta una. Speravamo sempre che ci regalassero gli accessori più chic e cool del momento per poterla vestire sempre in modo diverso e mostrarla alle amiche a scuola. Di cosa stiamo parlando secondo voi? Ovviamente della quintessenza dei giochi per bambine, stiamo parlando della Barbie.

Anche se “la spilungona” tutte gambe, bella, magra, bionda e occhi azzurri è stata molto criticata ai giorni nostri per via del messaggio un po’ troppo discriminatorio che vuole dare alle bambine, il suo successo non avrà mai fine. Per questo siamo tutti molto curiosi di vedere come sarà sviluppato il film Barbie, prossimamente al cinema.

Una Margot Robbie esplosiva

Sono da poco uscite le prime immagini e il trailer del film Barbie, diretto da Greta Gerwig, che le chiacchiere su questa prossima pellicola hanno già incominciato a farsi numerose. Come si evince dal trailer, ogni bambina prima della sua uscita aveva la classica bambola, dopo c’è stata una rivoluzione…è arrivata lei, la Barbie.

Il prodotto marchiato CE della Mattel ha ricevuto numerose critiche negli anni, in quanto si vedeva soltanto il messaggio sessista dietro a quel pezzo di plastica. In realtà c’è molto di più, si è passati dal bambolotto dove una bambina aveva chiaro fin dall’inizio che il suo unico compito nella vita, fosse quello di prendersene cura. Ad una bambola adulta, bella e indipendente che grazie ai suoi vari accessori poteva vivere tante avventure. Si è passati così dal prendersi cura di…al prendersi cura di sé stesse.

Barbie e Ken

Del film sappiamo finora che, i protagonisti della storia, i biondissimi Barbie e Ken, saranno interpretati dagli altrettanto bellissimi Margot Robbie e Ryan Gosling. Insieme a loro nel cast vedremo Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera e Simu Liu.

Il film di Barbie uscirà il 21 luglio 2023 al cinema, non si sa ancora come sarà sviluppata la storia e chi verrà criticato, quello che è certo è che il film, secondo le parole di Simu Liu si concentrerà su:

“…come si trova la bellezza interiore, di come prendere possesso di quella parte di noi e di come si possa diventare la versione migliore possibile di noi stessi. Ricordo molto chiaramente il lavoro dietro l’intricata scena di ballo. Greta ha prestato tantissima attenzione alle persone coinvolte: sono state scelte persone di qualunque forma, peso e diversamente abili per prendere parte a questo ballo: tutto doveva significare che non serve essere biondi, bianchi, X,Y,Z per incarnare cosa significa essere Barbie o Ken”.