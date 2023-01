Gerard Butler: 10 cose che sicuramente non sapevi

Ecco dieci curiosità sull’attore scozzese Gerard Butler, amato in tutto il mondo, che fino ad ora non conoscevi.

L’attore Gerard Butler è in uscita con il suo ultimo film dal titolo “The Plane” che lo vede protagonista, nei panni del pilota e comandante Brodie Torrance.

Il film d’azione – thriller arriverà nelle sale dal 25 gennaio e c’è tanta attesa da parte dei fan del genere e dell’attore. Gerard Butler è tra gli interpreti più voluti ad Hollywood: in pochi anni è diventato l’attore più richiesto del genere d’azione. Chic, elegante e talentuoso, l’attore è tra gli attori più famosi, ma quanto ne sai? Abbiamo raccolto 10 curiosità sull’attore scozzese.

La sua carriera: attore ma anche produttore e doppiatore

Dall’esordio nel 1997 al boom. Dopo il teatro, inizia nel 1997 a recitare in La mia regina e Il domani non muore mai. Ma è nel 2006 che arriva il successo: dopo la piccola parte in CSI: Miami del 2004, l’attore vede la sua fama con Step Up, un successo che ha visto al botteghino un guadagno di ben 114,2 milioni di dollari. Tra i suoi successi ricordiamo anche la saga “Attacco al potere” del 2013, 2016 e 2019.

Anche produttore e doppiatore. Gerard Butler ha lavorato nel mondo del cinema affrontando diversi punti di vista, come il doppiaggio e la produzione di un film. Come doppiatore, infatti, ha dato la sua voce a Stoick in Dragon Trainer, nei film del 2010, 2014 e del 2019. Come produttore invece ha lavorato in Giustizia privata, Attacco al Potere, Angel has fallen.

La vita amorosa di Gerard

Il bel Gerard non ha nessun anello al dito, ma al momento sarebbe impegnato. La vita d’amore di Butler è stata movimentata, ma dal 2014 è impegnato con l’interior designer Morgan Brown.

Ha avuto tante fidanzate famose. Tra queste, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Jennifer Aniston, Rita Ora, Madalina Ghenea, per citarne qualcuna.

Il faticoso allenamento per la performance di 300

Per il film del 2007, 300, l’attore si è allenato tantissimo per essere Re Leonida. L’allenamento prevedeva 4 ore al giorno tutti i giorni, per più di tre mesi. L’attore ha acquisito un fisico da urlo, senza l’ausilio di controfigure.

Durante la realizzazione della pellicola, l’attore si è fatto male al piede e al tendine del braccio durante le riprese del film.

L’attore aveva un’età diversa di Leonida. Durante la guerra il personaggio aveva 60 anni. Quando invece fu girato il film, Gerard Butler ne aveva 37.

Fisionomia dell’attore

L’interprete è nato il 13.11.69 in Scozia. L’attore è alto 188 cm.

Il profilo di Instagram

Il profilo Instagram è seguito da ben 3mln di follower. Sui social, l’attore ha presentato il suo nuovo cagnolino, mentre in Bulgaria stava lavorando sul set di Hunter Killer.

Sempre sul profilo Instagram Gerard ha mostrato ai fan la sua casa in California in fiamme, colpita duramente dagli incendi che hanno coinvolto tutta quella zona l’anno scorso.