Clamoroso Carlo Conti, il conduttore ha messo la parola fine: l’annuncio improvviso

Carlo Conti ha messo la parola fine con questo clamoroso annuncio improvviso. Questa volta è veramente furioso e non l’ha mandata di certo a dire. I suoi followers sono rimasti scioccati dalle sue parole.

L’annuncio improvviso di Carlo Conti ha lasciato “l’amaro in bocca” a tanti, il conduttore ha messo la parola fine a questa storia. Un Carlo Conti così furioso non si era ancora mai visto, lui così riservato e pacato se ha deciso di intervenire è perché proprio non poteva più continuare a fare finta di niente.

Carlo Conti è il noto conduttore televisivo e radiofonico, nonché autore televisivo nato a Firenze nel 1961 famoso oltre che per la sua abbronzatura sempre perfetta, di cui sovente è soggetto di meme umoristici, anche per le sue performance durante le conduzioni di programmi cult quali L’Eredità, Tale e quale show, Affari tuoi e così via.

Quell’episodio che ha sconcertato Carlo Conti

Il noto conduttore Carlo Conti, è sposato con Francesca Vaccaro dal 2012, dal loro amore è nato Matteo nel 2014. Carlo è molto attivo nel settore dell’arte, non poteva essere diversamente essendo nato a Firenze, “la culla del Rinascimento”. Il 10 maggio si terrà la canonica premiazione dei David di Donatello e come sempre Carlo Conti sarà il conduttore dell’evento. A tal proposito, durante la conferenza stampa ha dichiarato:

“…Credo che sia importantissimo abituare i bambini fin da piccoli ad andare al cinema in sala. Questo è ciò che cercheremo di fare con lo spot di avvicinamento, che vorrei fare in una sala cinematografica, proprio per radicare ancora di più la nostra presenza in una sala e far capire che quello che andremo a premiare sono grandi film che andrebbero visto all’interno di una sala cinematografica. Sarà, ovviamente, una serata con ritmo, poi il David Di Donatello sarà ignudo come sempre… arriviamo all’assurdo con questo politicamente corretto…”.

Ovviamente era palese il riferimento al caso della preside di una scuola in Florida che si è dovuta dimettere dopo che aveva mostrato il David di Michelangelo ai suoi studenti e i genitori l’avevano denunciata di pornografia.

Carlo Conti e il suo addio alla Rai?

Carlo Conti con un clamoroso annuncio improvviso ha messo la parola fine alla questione. Il conduttore infatti è stato avvisato da diversi suoi followers che da un po’ di tempo girano strani post sui social i quali inserendo il suo volto come garante, sponsorizzano fantomatici finanziamenti a nome del conduttore. Ovviamente sono pagine fake e quindi Conti è corso ai ripari con queste parole:

“ATTENZIONE : in molti mi state segnalando (e vi ringrazio) pagine che pubblicizzano prodotti finanziari con la mia immagine . Sono FAKE! Io non presto e mai presterò il mio faccione per cose del genere . FATE ATTENZIONE E DIFFIDATE SEMPRE . Grazie”.

Infine Carlo Conti ha risposto alle presunte voci che girano da un po’, per le quali Carlo starebbe per dire addio alla Rai per sempre, ecco la sua risposta: “L’ho lette anche io e posso dire che mi fanno sorridere”.